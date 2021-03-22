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Mistério

Corpo é encontrado carbonizado em Venda Nova do Imigrante

Vítima, Amauri Bissoli, de 32 anos, foi encontrada ao lado do carro em chamas nesta manhã (22). Ele era morador do município e trabalhava como motorista de aplicativo

Publicado em 22 de Março de 2021 às 17:23

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

22 mar 2021 às 17:23
Carro foi encontrado na zona rural de Venda Nova do Imigrante
Carro foi encontrado queimado em Caxixe  Crédito: Redes sociais
O corpo de um homem de 32 anos foi encontrado carbonizado o lado de um carro queimado na manhã desta segunda-feira (22) em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. A vítima é Amauri Bissoli. Ele era morador do município e trabalhava como motorista de aplicativo.
O caso aconteceu no Caxixe, zona rural do município. Segundo a Polícia Militar, uma testemunha contou que estava em casa quando visualizou uma fumaça e, quando chegou ao local, encontrou um cadáver ao lado de um veículo, um Fiat Palio, em chamas. Para tentar conter o fogo, ele jogou terra sobre o corpo e chamou a polícia.
Polícia Civil foi acionada e investiga o caso. A reportagem fez contato com a assessoria da PC para saber detalhes do caso, mas ainda não obteve retorno. Assim que a resposta chegar esta publicação será atualizada.

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