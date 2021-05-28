Importunação sexual: homem apanha de moradores e acaba preso em Colatina

Colatina, Noroeste do ES Crédito: Divulgação | Prefeitura de Colatina

Um homem de 26 anos foi preso e autuado por importunação sexual contra a prima, de 37 anos, portadora de necessidades especiais. Ele foi agredido por moradores em um bairro de Colatina , no Noroeste do Espírito Santo, após a vítima ter dado entrada em um hospital do município. As informações são das polícias Civil e Militar. O caso aconteceu na tarde de quinta-feira (27).

A mãe da vítima relatou aos policiais que deixou a filha sob os cuidados da avó, para realizar uma operação no olho, e, durante a tarde, foi informada pela irmã que a filha teria sido estuprada pelo primo.

Os policiais militares foram acionados e se direcionaram à região onde mora a família. Após um patrulhamento, receberam a informação de que o suspeito estaria sendo "linchado" em uma rua do bairro.

O suspeito foi encontrado no chão, com hematomas pelo corpo. Ele recebeu voz de prisão, foi algemado, levado ao hospital para ser medicado e liberado.

Segundo a PM, nenhum suspeito de ter participado da agressão foi encontrado. A ocorrência foi entregue à 15ª Delegacia Regional de Colatina.