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Contra a prima

Importunação sexual: homem apanha de moradores e acaba preso em Colatina

O suspeito de 26 anos foi autuado em flagrante por importunação sexual e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Colatina. A vítima é portadora de necessidades especiais

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 12:41

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

28 mai 2021 às 12:41
Cultura
Colatina, Noroeste do ES Crédito: Divulgação | Prefeitura de Colatina
Um homem de 26 anos  foi preso e autuado por importunação sexual contra a prima, de 37 anos, portadora de necessidades especiais. Ele foi agredido por moradores em um bairro de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, após a vítima ter dado entrada em um hospital do município. As informações são das polícias Civil e Militar. O caso aconteceu na tarde de quinta-feira (27).
A mãe da vítima relatou aos policiais que deixou a filha sob os cuidados da avó, para realizar uma operação no olho, e, durante a tarde, foi informada pela irmã que a filha teria sido estuprada pelo primo.
Os policiais militares foram acionados e se direcionaram à região onde mora a família. Após um patrulhamento, receberam a informação de que o suspeito estaria sendo "linchado" em uma rua do bairro.
O suspeito foi encontrado no chão, com hematomas pelo corpo. Ele recebeu voz de prisão, foi algemado, levado ao hospital para ser medicado e liberado.
Segundo a PM, nenhum suspeito de ter participado da agressão foi encontrado. A ocorrência foi entregue à 15ª Delegacia Regional de Colatina.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil afirmou, por nota, que o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Colatina, autuado em flagrante por importunação sexual, e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Colatina.

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