Ponte ameaça cair e deixa moradores em risco desde 2018 em Colatina

A situação de uma ponte de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, está deixando os moradores em perigo desde 2018. Com problemas estruturais, a ligação foi interditada, mas motociclistas e pedestres seguem passando pelo local e aguardam uma solução para o problema, que parece longe do fim.
A ponte está interditada porque não resistiu ao excesso de peso dos caminhões durante a obra para construir a rede de esgoto na região, no final de 2018. Parte da estrutura ameaça ceder e está cheia de rachaduras. Na época, a Prefeitura de Colatina proibiu a passagem porque, com base em um laudo da Defesa Civil municipal, a ponte poderia cair a qualquer momento.
A ponte é o caminho mais curto entre o bairro Maria das Graças e uma parte do bairro Santa Helena, onde ficam várias empresas. Por isso, muitas pessoas preferem se arriscar passando sobre ela, já que a outra alternativa também é perigosa, além de ser um caminho mais longo. As pessoas precisam passar ao lado da BR 259, que é extremamente movimentada.
Para voltar para casa, a faxineira Cristina Santiago faz o trajeto todos os dias. Ele afirma que passa pela ponte, já que é mais perto. “Eu passo com medo, né. Vai que ela cai. Mas ainda passo porque é mais perto”, afirmou.
A responsabilidade pela reforma da ponte ficou com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES). Mas a entidade afirmou que, para as obras começarem, a prefeitura precisa retirar uma tubulação de água que passa sobre a ponte. Enquanto o poder público não se entende, quem depende da ponte segue prejudicado e se arriscando.
Em nota, a Prefeitura de Colatina disse que vai entrar em contato com o órgão para resolver o problema. Nenhum prazo foi informado.