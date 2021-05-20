Criança fica ferida após ser atropelada por carro em Colatina

Um menino de 6 anos foi atropelado por um carro na manhã desta quinta-feira (20), na Avenida Beira Rio, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar, populares contaram que a criança teria soltado a mão da tia e tentado atravessar a via.
Por volta das 10h30, o Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o resgate de uma criança atropelada na Avenida Beira Rio, em Colatina.
A criança foi atingida por um carro. Segundo informações da TV Gazeta Noroeste, a condutora do veículo ficou no local e prestou socorro ao menino.
De acordo com informações dos Bombeiros, o menino teve escoriações na testa e no peito e pode ter fraturado o fêmur esquerdo. Ele foi encaminhado para o Hospital São José.
*Com informações de João Henrique Castro e Gabriela Fardin, da TV Gazeta Noroeste