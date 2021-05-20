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Menino de 6 anos

Criança fica ferida após ser atropelada por carro em Colatina

Populares relataram à Polícia Militar que o menino teria soltado a mão da tia e  tentado atravessar a via. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele pode ter fraturado o fêmur e foi encaminhado ao hospital

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 12:01

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

20 mai 2021 às 12:01
Criança é atropelada em avenida de Colatina
Criança é atropelada em avenida de Colatina Crédito: João Henrique Castro
Um menino de 6 anos foi atropelado por um carro na manhã desta quinta-feira (20), na Avenida Beira Rio, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar, populares contaram que a criança teria soltado a mão da tia e tentado atravessar a via.
Por volta das 10h30, o Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o resgate de uma criança atropelada na Avenida Beira Rio, em Colatina. 
Criança é atropelada em Colatina
Criança é atropelada em Colatina Crédito: João Henrique Castro
A criança foi atingida por um carro. Segundo informações da TV Gazeta Noroeste, a condutora do veículo ficou no local e prestou socorro ao menino.
De acordo com informações dos Bombeiros, o menino teve escoriações na testa e no peito e pode ter fraturado o fêmur esquerdo. Ele foi encaminhado para o Hospital São José. 
*Com informações de João Henrique Castro e Gabriela Fardin, da TV Gazeta Noroeste

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