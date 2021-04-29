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Em Vitória

Homem morre após ser atropelado na Reta do Aeroporto

O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (29) e envolveu um carro e uma viatura da Polícia Civil

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 07:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2021 às 07:20
Atropelamento com morte foi registrado na manhã desta quinta-feira na Reta do Aeroporto
Atropelamento com morte foi registrado na manhã desta quinta-feira na Reta do Aeroporto Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Uma pessoa foi atropelada e morreu na Reta do Aeroporto, em Vitória. O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (29). A vítima é um homem, ainda não identificado. 
Segundo informações passadas para a TV Gazeta no local do acidente, policiais civis que seguiam pela via para outra ocorrência, fizeram o primeiro atendimento. Eles contaram que o homem tentou atravessar no trecho, que não possui faixa de pedestres ou qualquer local indicado para a travessia, quando um veículo que seguia no sentido Vitória o atingiu.
No entanto, após ser questionada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil enviou uma nota sobre o caso com uma dinâmica diferente da versão dada pelos policiais para a reportagem da TV Gazeta. Segundo as informações enviadas pela corporação, a viatura, que pertence à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cariacica, se envolveu no atropelamento. O veículo, que seguia no sentido Serra, atingiu o pedestre após ele pular o divisor da pista. Com o impacto, ele foi lançado para a outra pista e atingido por um carro que seguia no sentido Vitória.
O agente que conduzia a viatura e o outro motorista fizeram o teste do etilômetro, que deu negativo. Eles foram para a Delegacia Regional de Vitória, ouvidos e liberados. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser feito o exame cadavérico e liberado pelos familiares. Confira a nota na íntegra:
"A Polícia Civil informa que uma viatura da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica se envolveu em um atropelamento com vítima fatal na manhã desta quinta-feira (29), na Reta do Aeroporto, em Vitória. A viatura seguia sentido Serra, em diligência, quando um pedestre pulou o divisor da pista e entrou na frente da viatura, sendo atingido. Ele foi lançado para a outra pista, sendo atingido por um segundo veículo e morrendo no local. O Policial Civil que conduzia a viatura e o outro motorista permaneceram no local, realizaram teste do etilômetro, e o resultado foi zero. A ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Vitória, e os condutores foram ouvidos e liberados, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico".

Atualização

29/04/2021 - 1:42
A equipe de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil para saber se uma viatura da corporação estava envolvida no atropelamento. Após a publicação da reportagem, a PC enviou uma nota com a dinâmica do acidente e confirmando o envolvimento da viatura no caso. O texto foi atualizado. 
Com informações de Aurélio de Freitas, da TV Gazeta

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