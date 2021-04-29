Homem morre após ser atropelado na Reta do Aeroporto

Segundo informações passadas para a TV Gazeta no local do acidente, policiais civis que seguiam pela via para outra ocorrência, fizeram o primeiro atendimento. Eles contaram que o homem tentou atravessar no trecho, que não possui faixa de pedestres ou qualquer local indicado para a travessia, quando um veículo que seguia no sentido Vitória o atingiu.

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O agente que conduzia a viatura e o outro motorista fizeram o teste do etilômetro, que deu negativo. Eles foram para a Delegacia Regional de Vitória, ouvidos e liberados. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser feito o exame cadavérico e liberado pelos familiares. Confira a nota na íntegra:

"A Polícia Civil informa que uma viatura da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica se envolveu em um atropelamento com vítima fatal na manhã desta quinta-feira (29), na Reta do Aeroporto, em Vitória. A viatura seguia sentido Serra, em diligência, quando um pedestre pulou o divisor da pista e entrou na frente da viatura, sendo atingido. Ele foi lançado para a outra pista, sendo atingido por um segundo veículo e morrendo no local. O Policial Civil que conduzia a viatura e o outro motorista permaneceram no local, realizaram teste do etilômetro, e o resultado foi zero. A ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Vitória, e os condutores foram ouvidos e liberados, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico".