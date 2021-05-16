Caminhão fica sem freio e carga de pedras atinge casas em Colatina
De acordo com informações da Polícia Militar, o veículo seguia na BR 259, no sentido Vitória. Quando chegou no trevo de Santa Helena, o motorista ficou sem freio e decidiu entrar para o bairro Maria das Graças. Em uma curva da Rua Vitorino Costa, a carga tombou e atingiu ambas as residências.
Sem querer gravar entrevista, o motorista da carreta contou à reportagem da TV Gazeta que tomou essa atitude para evitar um acidente mais grave na rodovia, quando viu que não conseguiria fazer a curva no trevo. Ele seguia de Governador Valadares (MG) para a cidade de Serra, na Grande Vitória.
Imagens feitas no local mostram que o veículo conseguiu parar a alguns metros à frente das casas, com toda a lateral esquerda destruída. As pedras que caíram destruíram completamente a fachada de uma das residências, levando o portão de ferro para o interior da garagem, e chegaram a interditar a via.
Moradora de uma das residências atingidas, a aposentada Laura dos Santos Cosme disse que havia chegado de viagem pouco antes do acidente acontecer. "Não tinha nem um minuto que eu saltei e tornei a voltar para dentro do carro. Eu tinha passado duas bolsas grandes. Foi um livramento", desabafou.
CASA FOI ATINGIDA PELA TERCEIRA VEZ
Na região, pessoas reclamaram que o trecho é perigoso. A aposentada Laura dos Santos Cosme recordou-se que a casa vizinha já havia sido atingida outras duas vezes. "A primeira foi uma pedra que atingiu a varanda e a segunda foi há uns dois ou três meses, quando caiu cimento", lembrou.