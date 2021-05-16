Pedras que estavam sendo levadas na carreta atingiram duas casas do bairro Maria das Graças, em Colatina Crédito: Heriklis Douglas

Your browser does not support the audio element. Caminhão fica sem freio e carga de pedras atinge casas em Colatina

Duas casas ficaram parcialmente destruídas depois de serem atingidas por várias pedras que estavam sendo carregadas por uma carreta desgovernada. O acidente aconteceu no final da tarde deste domingo (16), em Colatina , no Noroeste do Estado . Apesar do prejuízo material, ninguém ficou ferido.

De acordo com informações da Polícia Militar , o veículo seguia na BR 259, no sentido Vitória. Quando chegou no trevo de Santa Helena, o motorista ficou sem freio e decidiu entrar para o bairro Maria das Graças. Em uma curva da Rua Vitorino Costa, a carga tombou e atingiu ambas as residências.

Duas casas ficaram destruídas no acidente que aconteceu no final da tarde deste domingo (16), em Colatina Crédito: Leitor de A Gazeta

TV Gazeta que tomou essa atitude para evitar um acidente mais grave na rodovia, quando viu que não conseguiria fazer a curva no trevo. Ele seguia de Governador Valadares ( Sem querer gravar entrevista, o motorista da carreta contou à reportagem daque tomou essa atitude para evitar um acidente mais grave na rodovia, quando viu que não conseguiria fazer a curva no trevo. Ele seguia de Governador Valadares ( MG ) para a cidade de Serra , na Grande Vitória

Imagens feitas no local mostram que o veículo conseguiu parar a alguns metros à frente das casas, com toda a lateral esquerda destruída. As pedras que caíram destruíram completamente a fachada de uma das residências, levando o portão de ferro para o interior da garagem, e chegaram a interditar a via.

Caminhão parou a alguns metros à frente das casas atingidas em Colatina Crédito: Leitor de A Gazeta

Moradora de uma das residências atingidas, a aposentada Laura dos Santos Cosme disse que havia chegado de viagem pouco antes do acidente acontecer. "Não tinha nem um minuto que eu saltei e tornei a voltar para dentro do carro. Eu tinha passado duas bolsas grandes. Foi um livramento", desabafou.

CASA FOI ATINGIDA PELA TERCEIRA VEZ