Ação conjunta encerra aglomeração em bares na cidade de Colatina

A ação de fiscalização se deparou com pessoas sem máscara e aglomeradas em bares de Colatina Crédito: Redes Sociais

Polícia Militar acabou com a aglomeração em bares na noite deste sábado (15), em Colatina , na região Noroeste do Estado. Pelas ruas haviam centenas de pessoas que não respeitavam o distanciamento social e não usavam máscara. Uma ação conjunta foi realizada no local por volta de 22h30.

De acordo com a Polícia Militar, um dos bares fica localizado no bairro Castelo Branco. Os moradores ficaram incomodados com o barulho e acionaram as forças policiais. Um dos locais, onde o DJ foi contratado para tocar, tem aproximadamente 50 metros quadrados e estava lotado.

Durante a ação de fiscalização conjunta entre PM, Prefeitura e Corpo de Bombeiros foram aplicadas 36 multas de estacionamento irregular, nove motoristas foram autuados por estarem alcoolizados, uma pessoa foi detida por posse de maconha e ainda foi feito um boletim por pertubação.

A multa é de, aproximadamente, R$ 1,8 mil. O processo também será encaminhado à Promotoria Criminal, do Ministério Público. Por meio de nota, a Prefeitura de Colatina informou que uma equipe da Vigilância Sanitária de Colatina esteve no local e aplicou auto de infração ao bar.. O processo também será encaminhado à Promotoria Criminal, do Ministério Público.

E ainda que a nova Lei de Liberdade Econômica dispensa alvará para atividades econômicas de baixo risco, entre elas a de bares. “A Prefeitura de Colatina está estudando sanções mais severas para estabelecimentos em casos como esse, e essas medidas também serão aplicadas a outros estabelecimentos que agirem da mesma forma.”, finaliza a nota.