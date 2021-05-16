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36 multas

Ação conjunta encerra aglomeração em bares na cidade de Colatina

Moradores reclamaram do barulho vindo dos estabelecimentos na noite deste sábado (15). Nos locais, os fiscais encontraram pessoas aglomeradas, além de autuarem motoristas por embriaguez
Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

16 mai 2021 às 13:59

Publicado em 16 de Maio de 2021 às 13:59

Uma ação conjunta entre PM, Bombeiros e prefeitura foi realizada no local
A ação de fiscalização se deparou com pessoas sem máscara e aglomeradas em bares de Colatina Crédito: Redes Sociais
A Polícia Militar acabou com a aglomeração em bares na noite deste sábado (15), em Colatina, na região Noroeste do Estado. Pelas ruas haviam centenas de pessoas que não respeitavam o distanciamento social e não usavam máscara. Uma ação conjunta foi realizada no local por volta de 22h30.

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De acordo com a Polícia Militar, um dos bares fica localizado no bairro Castelo Branco. Os moradores ficaram incomodados com o barulho e acionaram as forças policiais. Um dos locais, onde o DJ foi contratado para tocar, tem aproximadamente 50 metros quadrados e estava lotado.
Durante a ação de fiscalização conjunta entre PM, Prefeitura e Corpo de Bombeiros foram aplicadas 36 multas de estacionamento irregular, nove motoristas foram autuados por estarem alcoolizados, uma pessoa foi detida por posse de maconha e ainda foi feito um boletim por pertubação.
Por meio de nota, a Prefeitura de Colatina informou que uma equipe da Vigilância Sanitária de Colatina esteve no local e aplicou auto de infração ao bar. A multa é de, aproximadamente, R$ 1,8 mil. O processo também será encaminhado à Promotoria Criminal, do Ministério Público.
E ainda que a nova Lei de Liberdade Econômica dispensa alvará para atividades econômicas de baixo risco, entre elas a de bares. “A Prefeitura de Colatina está estudando sanções mais severas para estabelecimentos em casos como esse, e essas medidas também serão aplicadas a outros estabelecimentos que agirem da mesma forma.”, finaliza a nota.
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com os responsáveis pelo estabelecimento, mas não houve retorno dos proprietários.

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