Suspeito de matar homem a tesouradas em quitinete de Vitória é preso

Fábio Carvalho de Oliveira, de 40 anos, foi encontrado morto na quitinete onde morava Crédito: Fabrício Christ

A polícia prendeu o suspeito de matar um homem a tesouradas em Vitória . O crime aconteceu no bairro Redenção, no mês de agosto. O encarregado Fábio de Carvalho Oliveira, de 40 anos, foi encontrado morto dentro de casa. A prisão do suspeito aconteceu na tarde da última segunda-feira (6) e foi realizada por policiais militares da 12ª Companhia Independente, que viram imagens obtidas pela investigação divulgadas na imprensa

Os militares estavam em Jardim da Penha, quando reconheceram o suspeito, identificado como Alexsandro Gomes Serafim, 47 anos, trabalhando como flanelinha. Eles o abordaram, conversaram com o suspeito e, quando mostraram o vídeo, ele ficou calado. A partir daí, os policiais fizeram contato com a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, onde houve a confirmação da suspeita.

“Mostramos as imagens para ele. Quando viu, ele se calou. Não falou mais nada. Para tirar nossa dúvida, fizemos contato com o delegado-chefe da DHPP, o doutor Marcelo (Cavalcanti), que confirmou que se tratava do procurado que, inclusive, estava com um mandado em aberto por latrocínio”, contou o cabo Barbosa, da Polícia Militar.

Alexsandro Gomes Serafim foi reconhecido por militares após a divulgação de imagens na imprensa Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Além de investigado pela morte de Fábio de Carvalho Oliveira, o suspeito já havia sido preso por outros dois crimes de homicídio e estava com um mandado de prisão em aberto para um latrocínio.

Durante as investigações, a Polícia Civil divulgou imagens do suspeito deixando a casa da vítima logo após o crime. A quitinete onde Fábio morava tinha câmeras de segurança. Os equipamentos registraram o momento em que o suspeito do crime chegou e saiu do imóvel da vítima de bicicleta, no dia 6 de agosto.

Fábio Carvalho de Oliveira, de 40 anos, foi encontrado morto na quitinete onde morava Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Ele foi recebido pela vítima, que estava lavando roupas. Os dois apertaram as mãos e, logo em seguida, entraram na quitinete. Cerca de uma hora depois, o suspeito saiu, colocou o tênis, trancou a porta e o portão, jogou a chave no chão e foi embora de bicicleta.

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O CRIME

De acordo com os policiais, Fábio foi morto entre a noite do dia 6 e a madrugada do dia 7 de agosto. O corpo da vítima foi encontrado dois dias depois, quando vizinhos reclamaram de um mau cheiro vindo da quitinete. O corpo de Fábio estava em adiantado estado de decomposição, na cama, coberto por uma manta.

Familiares o reconheceram pelas tatuagens. Uma tesoura suja de sangue foi encontrada na casa. De acordo com a perícia, havia quatro perfurações no peito da vítima.

AMEAÇAS

Vizinhos contaram que Fábio costumava receber pessoas em casa. Foi ele quem instalou câmeras no prédio. Contaram ainda que ele já tinha sido ameaçado porque costumava falar quais pessoas se relacionavam com ele.