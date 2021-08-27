Vídeo: polícia procura suspeito de matar homem a tesouradas em quitinete de Vitória

Do G1 ES

Vídeo mostra suspeito de matar homem a tesouradas em quitinete de Vitória Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Polícia Civil divulgou nesta sexta-feira (27) um vídeo com imagens do suspeito de matar o encarregado Fábio de Carvalho Oliveira, de 40 anos, no bairro Redenção, na região da Grande São Pedro, em Vitória

No dia seguinte, equipes da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória estiveram no local para coletar informações e ouvir moradores.

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A quitinete onde a vítima morava tinha câmeras de segurança.

Os equipamentos registraram o momento em que o suspeito do crime chegou e saiu do imóvel da vítima de bicicleta no dia 6 de agosto.

Fábio Carvalho de Oliveira, de 40 anos, foi encontrado morto na quitinete onde morava Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Ele foi recebido pela vítima, que está lavando roupas. Os dois apertaram as mãos e logo em seguida entraram na quitinete.

Fábio ainda voltou para trancar o portão e colocou o tênis do suspeito dentro da área do imóvel.

Cerca de uma hora depois, o suspeito saiu, colocou o tênis, trancou a porta e o portão, jogou a chave no chão e foi embora de bicicleta.

O titular do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, delegado Marcelo Cavalcanti, frisou que o homem que aparece nas imagens é tratado como suspeito investigado.

"A gente não tem a qualificação dele e nem a identificação dele e pede a ajuda da imprensa pra divulgar esse vídeo que consta esse indivíduo entrando e saindo da residência. Ninguém mais entrou na casa além dele nesse período. Não temos dúvidas que esse indivíduo foi a última pessoa que esteve com a vítima e é o principal suspeito do crime", disse.

AMEAÇAS

Vizinhos contaram que Fabio costumava receber pessoas em casa. Foi ele quem instalou câmeras no prédio.