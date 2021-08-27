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Grande São Pedro

Vídeo: polícia procura suspeito de matar homem a tesouradas em quitinete de Vitória

Câmeras de segurança do imóvel da vítima registraram o momento em que o suspeito chegou e saiu de bicicleta na tarde do dia 6 de agosto

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 12:04

Publicado em 

27 ago 2021 às 12:04

  • Do G1 ES

Vídeo mostra suspeito de matar homem a tesouradas em quitinete de Vitória
Vídeo mostra suspeito de matar homem a tesouradas em quitinete de Vitória Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil divulgou nesta sexta-feira (27) um vídeo com imagens do suspeito de matar o encarregado Fábio de Carvalho Oliveira, de 40 anos, no bairro Redenção, na região da Grande São Pedro, em Vitória.
O corpo da vítima foi localizado no dia 9 de agosto com marcas de tesouradas depois que vizinhos reclamaram de um mau cheiro vindo da quitinete onde Fábio morava.
No dia seguinte, equipes da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória estiveram no local para coletar informações e ouvir moradores.
A quitinete onde a vítima morava tinha câmeras de segurança.
Os equipamentos registraram o momento em que o suspeito do crime chegou e saiu do imóvel da vítima de bicicleta no dia 6 de agosto.
Fábio Carvalho de Oliveira, de 40 anos, foi encontrado morto na quitinete onde morava
Fábio Carvalho de Oliveira, de 40 anos, foi encontrado morto na quitinete onde morava Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Ele foi recebido pela vítima, que está lavando roupas. Os dois apertaram as mãos e logo em seguida entraram na quitinete.
Fábio ainda voltou para trancar o portão e colocou o tênis do suspeito dentro da área do imóvel.
Cerca de uma hora depois, o suspeito saiu, colocou o tênis, trancou a porta e o portão, jogou a chave no chão e foi embora de bicicleta.
O titular do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, delegado Marcelo Cavalcanti, frisou que o homem que aparece nas imagens é tratado como suspeito investigado.
"A gente não tem a qualificação dele e nem a identificação dele e pede a ajuda da imprensa pra divulgar esse vídeo que consta esse indivíduo entrando e saindo da residência. Ninguém mais entrou na casa além dele nesse período. Não temos dúvidas que esse indivíduo foi a última pessoa que esteve com a vítima e é o principal suspeito do crime", disse.

AMEAÇAS

Vizinhos contaram que Fabio costumava receber pessoas em casa. Foi ele quem instalou câmeras no prédio.
Contaram ainda que ele já tinha sido ameaçado porque costumava falar quais pessoas se relacionavam com ele.

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