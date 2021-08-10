Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Grande São Pedro

Homem é encontrado morto com marcas de tesouradas em quitinete de Vitória

Vizinhos contaram que vítima já tinha sido ameaçada. De acordo com o titular da DHPP de Vitória, delegado Marcelo Cavalcanti, nenhuma hipótese está descartada por enquanto

Publicado em 

10 ago 2021 às 11:28

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 11:28

Fábio Carvalho de Oliveira, de 40 anos, foi encontrado morto na quitinete onde morava
Fábio Carvalho de Oliveira, de 40 anos, foi encontrado morto na quitinete onde morava Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um homem foi encontrado morto com marcas de tesouradas, na noite desta segunda-feira (9), na quitinete onde morava, no bairro Redenção, na região da Grande São Pedro, em Vitória.
A vítima é o encarregado Fábio de Carvalho Oliveira de 40 anos. Uma equipe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória esteve no local do crime na manhã desta terça (10).
De acordo com os policiais, Fábio foi morto entre a noite da última sexta (6) e madrugada de sábado (7). O corpo da vítima foi encontrado depois que vizinhos reclamaram de um mau cheiro vindo da quitinete. O corpo de Fabio estava em adiantado estado de decomposição, na cama, coberto por uma manta.
Familiares o reconheceram pelas tatuagens. Uma tesoura suja de sangue foi encontrada na casa. De acordo com a perícia, havia quatro perfurações no peito da vítima.

VÍTIMA JÁ TINHA SIDO AMEAÇADA

Vizinhos contaram que Fábio costumava receber pessoas em casa. Foi ele quem instalou câmeras no prédio. Contaram ainda que ele já tinha sido ameaçado porque costumava falar quais pessoas se relacionavam com ele.
Parentes de Fabio acompanharam o trabalho da perícia na manhã desta terça, mas não quiseram falar com a reportagem.
Fábio Carvalho de Oliveira, de 40 anos, foi encontrado morto na quitinete onde morava
Fábio Carvalho de Oliveira, de 40 anos, foi encontrado morto na quitinete onde morava Crédito: Reprodução/TV Gazeta
De acordo com o titular da DHPP de Vitória, delegado Marcelo Cavalcanti, nenhuma hipótese está descartada por enquanto. "Estamos com a linha de investigação aberta. Estamos atrás de indícios e imagens do sistema de videomonitoramento a fim de solucionar o crime", disse.
Ele contou que as pessoas que ameaçaram Fabio serão identificadas e chamadas para depor. A polícia também está em busca do celular da vítima, que teria sido roubado após o assassinato.
O corpo do da vítima foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

Veja Também

PF cumpre mandados no ES e em mais três estados contra tráfico de haxixe e ecstasy

São Mateus: médico suspeito de abusar de pacientes é transferido de presídio

Idosa é presa por insultos homofóbicos contra donos de restaurante em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Dml são pedro Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Arteterapia: 11 benefícios para a saúde mental no Dia Mundial da Arte
Imagem BBC Brasil
Wagner Moura é eleito pela Time uma das 100 pessoas mais influentes de 2026: 'Abriu um buraco no teto do mundo'
Imagem de destaque
Longevidade: por que proteínas e cálcio se tornam ainda mais importantes após os 40 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados