Homem é encontrado morto com marcas de tesouradas em quitinete de Vitória

Fábio Carvalho de Oliveira, de 40 anos, foi encontrado morto na quitinete onde morava Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um homem foi encontrado morto com marcas de tesouradas, na noite desta segunda-feira (9), na quitinete onde morava, no bairro Redenção, na região da Grande São Pedro, em Vitória.

A vítima é o encarregado Fábio de Carvalho Oliveira de 40 anos. Uma equipe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória esteve no local do crime na manhã desta terça (10).

De acordo com os policiais, Fábio foi morto entre a noite da última sexta (6) e madrugada de sábado (7). O corpo da vítima foi encontrado depois que vizinhos reclamaram de um mau cheiro vindo da quitinete. O corpo de Fabio estava em adiantado estado de decomposição, na cama, coberto por uma manta.

Familiares o reconheceram pelas tatuagens. Uma tesoura suja de sangue foi encontrada na casa. De acordo com a perícia, havia quatro perfurações no peito da vítima.

VÍTIMA JÁ TINHA SIDO AMEAÇADA

Vizinhos contaram que Fábio costumava receber pessoas em casa. Foi ele quem instalou câmeras no prédio. Contaram ainda que ele já tinha sido ameaçado porque costumava falar quais pessoas se relacionavam com ele.

Parentes de Fabio acompanharam o trabalho da perícia na manhã desta terça, mas não quiseram falar com a reportagem.

Fábio Carvalho de Oliveira, de 40 anos, foi encontrado morto na quitinete onde morava Crédito: Reprodução/TV Gazeta

De acordo com o titular da DHPP de Vitória, delegado Marcelo Cavalcanti, nenhuma hipótese está descartada por enquanto. "Estamos com a linha de investigação aberta. Estamos atrás de indícios e imagens do sistema de videomonitoramento a fim de solucionar o crime", disse.

Ele contou que as pessoas que ameaçaram Fabio serão identificadas e chamadas para depor. A polícia também está em busca do celular da vítima, que teria sido roubado após o assassinato.