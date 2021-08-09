São Mateus: médico suspeito de abusar de pacientes é transferido de presídio

Gedison Luis Gonçalves, médico preso em São Mateus Crédito: Reprodução | Internet

O médico foi preso em cumprimento de mandado de prisão preventiva, quando saía de casa para trabalhar na última sexta, e foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de São Mateus (CDPSM). Em depoimento à polícia, o médico negou as acusações.

Segundo a delegada Gabriella Zaché, responsável pelas investigações, três mulheres, que não se conhecem, já foram ouvidas pela polícia. Elas contaram que os assédios teriam ocorrido em consultas realizadas entre os anos de 2019 e 2021. Ainda segundo a delegada, os relatos das vítimas são muito semelhantes e o número de mulheres pode aumentar.

(Relembre o relato) Uma delas foi ouvida pela reportagem da TV Gazeta Norte e relatou que, em uma consulta, Gedison chegou a passar a língua nos seios dela . "Ele tirou a máscara e passou a língua nos meus seios. Eu coloquei o braço nos seios e ele passou a língua nas minhas partes íntimas", contou.

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Segundo a advogada Penelope Hemerly, que acompanha algumas dessas mulheres, pelo menos mais cinco vítimas prestaram depoimento relatando abusos. Elas foram ouvidas nesta segunda-feira (9).

“Eu cheguei no consultório dele e deitei na maca, para fazer o ultrassom do meu filho. Eu estava com oito meses de gravidez. Só que eu sempre ia acompanhada. Ele começou a perguntar da minha libido, se eu tinha orgasmos, e ficou perguntando se eu sabia onde ficava o ponto G, insistindo, isso com a mão dentro de mim”, relata.

"Ele começou a me masturbar, sem o meu consentimento. Na hora, eu fiquei imóvel, sem saber o que fazer. Perguntou se eu estava gostando e tirou a mão de dentro de mim, rindo, achando engraçado", contou.

A delegada informou ainda que podem existir mais vítimas deste médico. “Se mais alguma vítima tiver passado por situação semelhante, orientamos que procure a nossa Delegacia e também formalize o registro, para que os novos fatos sejam incluídos nesta investigação”, orientou a delegada.

DEFESA DO MÉDICO

O advogado que respondia pela defesa de Gedison até a semana passada afirmou, na manhã desta segunda-feira (9), que deixou o caso. A reportagem tentou, sem sucesso, localizar os novos responsáveis pela defesa do médico. Este texto será atualizado quando houver um posicionamento.

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