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Confronto

PM é recebida a tiros e revida ataque de traficantes em Cariacica

Moradores do bairro presidente Médici acionaram o Ciodes sobre a presença de homens armados. Quando a PM chegou, policiais foram recebidos a tiros e revidaram. Caso ocorreu na noite desta quinta-feira (26)

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 10:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2021 às 10:30
Hospital São Lucas
Homem baleado na ação foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência Crédito: Carlos Alberto Silva
Um tiroteio foi registrado no bairro Presidente Médici, em Cariacica, na Grande Vitória, na noite desta quinta-feira (26), envolvendo policiais militares e traficantes. Por volta das 20h15, moradores acionaram o Ciodes e informaram que homens armados circulavam pelas ruas da região. Quando a polícia chegou ao local, foram recebidos a tiros pelos criminosos.

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Os militares revidaram e também dispararam contra os traficantes, que fugiram por um beco. O policiamento foi reforçado e mais equipes chegaram após o confronto. Ao se espalharem pela região, os policiais localizaram um homem de 39 anos ferido a tiro em um dos braços perto de uma escadaria. Ao lado dele, uma réplica de arma foi encontrada.
O homem baleado foi inicialmente levado para o Pronto-Atendimento de Alto Lage, em Cariacica, e depois transferido ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. Ele não detalhou aos policiais como se feriu e agora a polícia investigará se a ocorrência se deu na troca de tiros. Ele permanece internado sob escolta policial.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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