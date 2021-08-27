PM é recebida a tiros e revida ataque de traficantes em Cariacica

Os militares revidaram e também dispararam contra os traficantes, que fugiram por um beco. O policiamento foi reforçado e mais equipes chegaram após o confronto. Ao se espalharem pela região, os policiais localizaram um homem de 39 anos ferido a tiro em um dos braços perto de uma escadaria. Ao lado dele, uma réplica de arma foi encontrada.