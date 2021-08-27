PM é recebida a tiros e revida ataque de traficantes em Cariacica

Um tiroteio foi registrado no bairro Presidente Médici, em Cariacica, na Grande Vitória, na noite desta quinta-feira (26), envolvendo policiais militares e traficantes. Por volta das 20h15, moradores acionaram o Ciodes e informaram que homens armados circulavam pelas ruas da região. Quando a polícia chegou ao local, foram recebidos a tiros pelos criminosos.
Os militares revidaram e também dispararam contra os traficantes, que fugiram por um beco. O policiamento foi reforçado e mais equipes chegaram após o confronto. Ao se espalharem pela região, os policiais localizaram um homem de 39 anos ferido a tiro em um dos braços perto de uma escadaria. Ao lado dele, uma réplica de arma foi encontrada.
O homem baleado foi inicialmente levado para o Pronto-Atendimento de Alto Lage, em Cariacica, e depois transferido ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. Ele não detalhou aos policiais como se feriu e agora a polícia investigará se a ocorrência se deu na troca de tiros. Ele permanece internado sob escolta policial.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta