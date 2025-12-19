Home
Homem é baleado após invadir casa e furtar bens de policial penal em Vitória

Homem de 33 anos foi baleado após invadir a casa de um policial penal e sacar uma faca durante abordagem, segundo a Polícia Penal

Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 11:24

Homem de 33 anos foi baleado após invadir a casa de um policial penal, em Vitória. Vídeo mostra o momento em que ele é socorrido pelo Samu.

Um homem de 33 anos foi baleado após invadir a casa de um policial penal, na Rodovia Serafim Derenzi, no bairro Nova Palestina, em Vitória, na noite de quinta-feira (18). Segundo a Polícia Penal, o suspeito furtou diversos bens pessoais e institucionais do agente. Entre os objetos levados estão:

Homem de 33 anos foi baleado após invadir a casa de um policial penal e sacar uma faca durante abordagem, segundo a Polícia Penal

  • 1 computador notebook;
  • 2 carregadores de pistola Clock G22;
  • 30 munições calibre .40 S&W, de propriedade da Polícia Penal;
  • 1 jaqueta institucional da Polícia Penal;
  • 2 camisas pretas da Polícia Penal;
  • 2 espargidores de agente químico OC;
  • 1 algema, de propriedade da Polícia Penal;
  • 1 mochila preta;
  • 1 coldre tático peitoral;
  • 2 pares de tênis;
  • 2 rodas aro 26 de uma bicicleta.

Ainda conforme a Polícia Penal, por volta das 18h, ao retornar à residência, situada no segundo andar de um imóvel, o policial constatou que o local havia sido invadido e arrombado.

Já por volta das 21h07, o agente avistou um homem em atitude suspeita na Rodovia Serafim Derenzi, nas proximidades da Paróquia São Pedro, e o reconheceu por estar utilizando objetos furtados da residência, entre eles o coldre tático peitoral e uma camisa de futebol que pertencia à vítima.

O policial deu voz de abordagem, mas o suspeito não obedeceu e tentou fugir. Durante a tentativa de fuga, ele sacou uma faca, também furtada do agente. Diante da ameaça, o policial penal efetuou quatro disparos de arma de fogo, conseguindo conter o homem, efetuar a prisão e recuperar parte dos objetos furtados.

Suspeito de invadir casa de policial penal é baleado em Vitória
Suspeito de invadir casa de policial penal é baleado em Vitória Crédito: Divulgação | Polícia Penal

O agente acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). O suspeito foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, onde recebeu atendimento médico e permanece sob escolta da Polícia Penal.

Até o momento, não foram localizados o notebook, os dois carregadores de pistola Glock G22 e a mochila preta. As diligências seguem em andamento para a completa recuperação dos bens.

O detido possui antecedentes criminais, incluindo registros por furto qualificado e tentativa de homicídio contra agente de segurança pública.

