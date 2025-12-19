Home
Mulher é assassinada no bairro João Goulart, em Vila Velha

Segundo a família, vítima já foi uma cabelereira muito conhecida na região, mas há 18 anos passava a maior parte do tempo na rua por causa do vício em drogas

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 12:53

Uma mulher de 47 anos foi morta a facadas no bairro João Goulart, em Vila Velha, na manhã desta sexta-feira (19) . O crime ocorreu no cruzamento das avenidas Brasil e Espírito Santo. Sidani de Jesus Vieira era conhecida pelo apelido de “Cidinha” e foi esfaqueada na cabeça e nas costas. A família acredita que o assassinato esteja relacionado ao fato de a vítima ser usuária de drogas. 

"Depois de perder o pai dos dois filhos, ela arrumou outro companheiro que era usuário de drogas e acabou entrando nessa com ele. De lá para cá, não parou mais. No início do vício, a gente não dormia pela preocupação, mas agora, a gente não esperava porque todo mundo a conhecia", desabafou Cleusenir de Jesus Vieira, irmã da vítima. 

Testemunhas contaram à Polícia Militar que duas pessoas agrediram Cidinha — um homem e uma mulher. Após o crime, o homem foi atacado por populares e precisou ser levado para atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Riviera da Barra. Depois, ele foi encaminhado para a delegacia. A mulher também foi detida.

Uma câmera de segurança flagrou o casal suspeito saindo de uma casa abandonada, frequentemente utilizada por usuários de drogas. Em seguida, a vítima sai do imóvel e, ferida, já cai no chão. 

Policial Militar e vítima de homicídio
Homicídio ocorreu na sexta (19) no bairro João Goulart Crédito: Leitor A Gazeta

Ainda segundo a família, Cidinha já foi uma cabelereira conhecida na região, mas há 18 anos passava a maior parte do tempo na rua por causa do vício em drogas. A ocorrência policial seguia em andamento até a publicação da reportagem, e não havia mais informações sobre o encaminhamento dado ao casal detido. 

