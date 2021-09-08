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Violência

Homem é morto a facadas após invadir casa na Serra

O caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (8) no bairro Eurico Salles, na Serra. O invasor não foi identificado pela polícia

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 08:26

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

08 set 2021 às 08:26
Homem caiu na casa após quebrar o telhado do imóvel
Homem caiu na casa após quebrar o telhado do imóvel Crédito: Rodrigo Gomes
Um homem foi morto a golpes de faca após invadir uma casa localizada na Rua das Garças, no bairro Eurico Salles, na Serra, por volta de 1h desta quarta-feira (8). O invasor foi flagrado pelo morador do imóvel.
O caso foi registrado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) como tentativa de roubo com morte do agente. O morador da casa, um homem de 40 anos, contou à polícia que escutou um barulho de telha quebrando no quintal.
Ele pegou uma faca e abriu a porta para ver o que estava acontecendo. Neste momento, encontrou o suspeito, que também estava armado com uma faca. De acordo com a ocorrência, o homem era negro, tinha altura aproximada de 1,74 metros, usava bermuda rosa e avermelhada e camisa em tom escuro.
O morador disse que o invasor foi em direção a ele com a intenção de o atingir com a faca. Para se proteger, o dono do imóvel esfaqueou o suspeito. Após o ataque, a polícia e o Samu foram acionados, mas o suspeito não resistiu e morreu no local.
O residente do imóvel foi encaminhado para a Delegacia Regional da Serra. As duas facas foram apreendidas. A Polícia Civil foi acionada pela reportagem para saber sobre o que irá acontecer com o morador. A matéria será atualizada com a resposta. 

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