Homem é morto a facadas após invadir casa na Serra

Homem caiu na casa após quebrar o telhado do imóvel Crédito: Rodrigo Gomes

Um homem foi morto a golpes de faca após invadir uma casa localizada na Rua das Garças, no bairro Eurico Salles, na Serra , por volta de 1h desta quarta-feira (8). O invasor foi flagrado pelo morador do imóvel.

O caso foi registrado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) como tentativa de roubo com morte do agente. O morador da casa, um homem de 40 anos, contou à polícia que escutou um barulho de telha quebrando no quintal.

Ele pegou uma faca e abriu a porta para ver o que estava acontecendo. Neste momento, encontrou o suspeito, que também estava armado com uma faca. De acordo com a ocorrência, o homem era negro, tinha altura aproximada de 1,74 metros, usava bermuda rosa e avermelhada e camisa em tom escuro.

O morador disse que o invasor foi em direção a ele com a intenção de o atingir com a faca. Para se proteger, o dono do imóvel esfaqueou o suspeito. Após o ataque, a polícia e o Samu foram acionados, mas o suspeito não resistiu e morreu no local.