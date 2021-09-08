Setembro Amarelo: 7 passos para tentar sair da depressão

Evitar o isolamento

Segundo os especialistas, primeiramente, é importante buscar auxílio médico quando a pessoa não está se sentindo bem. É necessário cuidar da saúde mental, sem medo, vergonha ou preconceitos. Todos os seres humanos possuem pontos fortes e vulnerabilidades.

O sono é a principal fonte de recuperação física e mental. A insônia pode ser um sinalizador de alguma doença mental ou de que algo não está bem com o organismo (importante tratar para não aumentar os níveis de cortisol - hormônio -, que podem gerar a depressão).

É importante manter um programa regular de atividade física (caminhada, natação e ciclismo, por exemplo). A caminhada rápida por 30 minutos, durante três vezes na semana, melhora o condicionamento físico, o sono e o humor. Além disso, é interessante praticar uma técnica de relaxamento pelo menos meia hora por dia (relaxamento muscular, distração com habilidades artísticas, musicais ou hobbies, por exemplo).

Manter uma visão otimista, mas realista da vida, dos outros, do mundo e de si próprio, e treinar o olhar positivo frente às dificuldades que a vida nos impõe, transformando as dificuldades em oportunidades.

Consumir alimentos frescos e naturais (azeite, frutas, legumes e cereais, por exemplo), evitando carnes vermelhas em excesso e produtos processados.

Importante não se recriminar pelos erros cometidos. Achar uma razão para viver através de uma busca espiritual (religiosidade independente da afiliação religiosa).