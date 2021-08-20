Medos, solidão e até fake news afetam sua saúde mental

O impacto da pandemia sobre nossas mentes já está sendo estudado Crédito: Freepik

Quando eclodiu o novo coronavírus, as atenções do planeta se voltaram quase exclusivamente para derrotar esse vírus perigoso, mortal. Não foi exagero, afinal, ele dizimou milhões de vidas e ainda ameaça outras milhares. Mas enfim, as vacinas começaram a chegar aos braços das pessoas, num sinal real de que há esperança de se vencer a luta contra a covid-19.

Logo estaremos todos imunizados. E aí, o olhar terá que se voltar para as sequelas físicas e mentais da doença. Não são poucas, nem simples. O impacto da pandemia sobre nossas mentes já está sendo estudado. Uma coisa podemos afirmar já: não haverá uma vacina para reverter esse tipo de estrago.

“Na pandemia, as pessoas ou aumentaram ou desenvolveram sintomas de ansiedade e depressão. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a ansiedade é o transtorno mais presente nesse período”, destaca a psiquiatra Amanda Marques, da Green House Psiquiatria, grupo particular com unidades em Guarapari e Fundão.

Segundo Amanda, o medo da infecção, a solidão decorrente do isolamento social, perdas afetivas e financeiras importantes, notícias alarmantes e as fake news, associadas a uma incerteza em relação ao futuro, foram alguns fatores estressantes durante a pandemia que acarretaram esses distúrbios emocionais.

“As pessoas que já sofriam de algum transtorno mental tendem a apresentar níveis mais elevados de estresse e sofrimento psicológico durante esse período. Isso quando comparadas com pessoas saudáveis, sem nenhum transtorno psiquiátrico. A maior vulnerabilidade dessas pessoas, associada a uma dificuldade no acesso ao atendimento especializado em saúde mental durante a pandemia, agravou o aumento dos transtornos ansiosos e depressivos”, analisa a médica.

“Na pandemia, as pessoas ou aumentaram ou desenvolveram sintomas de ansiedade e depressão”, destaca a psiquiatra Amanda Marques, da Green House Psiquiatria Crédito: Arquivo pessoal

CRIANÇAS

Um problema que não distinguiu idades. As crianças, de acordo com Amanda, também sofreram um impacto da pandemia. “Elas foram privadas do contato social, que é algo muito importante para o desenvolvimento infantil. Elas não podem ter contato com os avós, não encontram, nem convivem com outras crianças na escola. E, além dessas privações, percebem que seus pais estão mais ansiosos, preocupados, estressados”.

Amanda cita um estudo recente da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), que revelou que uma em cada quatro crianças ou adolescentes ouvidos na pesquisa apresentou sinais de ansiedade ou depressão, a ponto de precisarem ser acompanhados por especialistas.

ESTRATÉGIAS

Pouca gente passou ilesa mentalmente por essa avalanche chamada covid-19. As que ficaram melhores, psicologicamente falando, foram aquelas que conseguiram adotar estratégias nesse período.

A psiquiatra da Green House cita a adoção de hábitos mais saudáveis, como atividade física, como uma das ferramentas usadas contra essa sobrecarga mental. Também houve quem conseguisse manter um equilíbrio entre trabalho e lazer.

Até as notícias sobre a pandemia, tão essenciais para superar a ignorância, podem prejudicar a saúde mental. “É importante reduzir a exposição excessiva às notícias, buscando apenas fontes fidedignas e evitando conteúdos de redes sociais que causem ansiedade ou levem ao sofrimento”, orienta a médica.

ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS

Amanda Marques observa que, por causa da pandemia, aumentou também o consumo de álcool e outras drogas. “Embora, no início, essas substâncias gerem certo alívio da ansiedade, do estresse, sabemos que, a longo prazo, elas trazem mais prejuízos”, destaca.

Independente de quem esteja com sintomas ansiosos ou depressivos, se é criança, jovem ou idoso, é importante ter uma avaliação de um especialista capacitado e entender que o tratamento é complexo.