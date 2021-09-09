Criança é atingida por bala perdida em escola de Jardim da Penha

Ela, então, falou com o professor que achou um projétil caído no chão da quadra. Ninguém da escola está autorizado a gravar entrevista, mas todos ficaram surpresos com o que aconteceu. Perto dali tem uma outra escola com mais alunos. A polícia disse para a direção da unidade onde a menina foi atingida pela bala que iria investigar para saber de onde partiu o tiro.