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Em Vitória

Criança é atingida por bala perdida em escola de Jardim da Penha

Segundo a polícia, após o ocorrido na tarde desta quinta-feira (9), menina de 9 anos foi encaminhada ao DML de Vitória para fazer exame de lesão corporal
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

09 set 2021 às 19:21

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 19:21

Bala perdida atingiu criança de raspão em escola de Jardim da Penha
Bala perdida atingiu criança de raspão em escola de Jardim da Penha Crédito: Divulgação
Uma menina de 9 anos foi atingida por um tiro de bala perdida, perto do abdômen, na tarde desta quinta-feira (9), dentro de uma escola localizada no bairro Jardim da Penha, em Vitória. Segundo a reportagem da TV Gazeta apurou, a criança estava jogando handebol na aula de Educação Física quando sentiu uma dor na região da cintura, mas não sabia o motivo.  
Ela, então, falou com o professor que achou um projétil caído no chão da quadra. Ninguém da escola está autorizado a gravar entrevista, mas todos ficaram surpresos com o que aconteceu. Perto dali tem uma outra escola com mais alunos. A polícia disse para a direção da unidade onde a menina foi atingida pela bala que iria investigar para saber de onde partiu o tiro.
Polícia Militar informou, por nota, que uma equipe foi ao centro educacional, onde constatou que a criança  "apresentava uma leve lesão, que poderia ter sido provocada pelo projétil, de forma superficial, não sendo necessário socorro médico". A PM explicou que não foi possível saber, no momento do fato, de onde teria partido o disparo e disse que a perícia foi acionada.
Acionada pela reportagem, a Polícia Civil disse, por nota, que a criança foi encaminhada para fazer exame de lesão corporal no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde ficou constatado que o ferimento foi provocado por projétil de arma de fogo. A PC acrescentou que o caso seguirá sob investigação, para identificar a origem da bala. "Detalhes não serão divulgados para preservar a apuração", informou. O caso foi registrado no plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
A Polícia Civil destacou que a população tem um papel importante nas investigações e que pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br . O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.
Com informações de André Falcão, da TV Gazeta

Correção

10/09/2021 - 9:57
A primeira versão da matéria trazia a a criança com 10 anos de idade, mas ela tem 9 anos. A informação foi corrigida no texto.

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