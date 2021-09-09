Suspeito de tentar matar dono de oficina em assalto é preso em Vila Velha

Suspeito de tentativa de latrocínio em Vila Velha foi preso pela polícia Crédito: Divulgação/PCES

Um homem de 19 anos, suspeito de ser o autor de uma tentativa de latrocínio no bairro Rio Marinho, em Vila Velha , na manhã desta quarta-feira (8), foi preso nesta quinta-feira (9), no mesmo município. Segundo a Polícia Civil , o suspeito possui passagens por tráfico de drogas e porte ilegal de armas de fogo e, com ele, foram apreendidas uma submetralhadora, uma pistola e munições.

De acordo com Gianno Trindade, titular da Delegacia de Segurança Patrimonial (DSP), o dono da oficina mecânica chegou a reagir ao assalto tentando desarmar o suspeito, que estava com um revólver calibre 32, mas acabou atingido por um tiro em uma região delicada que, segundo o delegado, poderia ter levado a vítima à morte.

"O rapaz chega sozinho com um revólver 32, anuncia o assalto para o dono — só estava o dono no momento — e pede o cordão de ouro do dono. O dono joga o cordão no chão para que o bandido pegasse do chão e ele pudesse reagir. Nesse momento, então, ele tenta tomar a arma do bandido e aí, novamente, nós orientamos: não reaja. O suspeito atirou, (a bala) entrou na região glútea e saiu na virilha, quer dizer, a vítima ficou perto de morrer", disse.

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O delegado Gianno Trindade explicou que, durante a fuga, o suspeito roubou a bicicleta de um senhor que estava passando pela rua no momento do crime, e também levou R$ 100 que estavam no bolso do homem. Essa ação foi registrada por uma câmera de videomonitoramento e, a partir daí, a polícia conseguiu identificar o criminoso.

"A partir daí, começou o encalço para tentar localizá-lo. Acharam uma casa onde ele poderia estar, em Sotelândia. Pela vidraça, foi possível avistar, em cima do armário, essa arma. Então, em situação flagrancial, eles (policiais) entram nessa casa, mas o indivíduo não estava. Então, eles continuam a diligência e descobriram que o indivíduo estava em Rio Marinho, naquele momento estava na casa de sua tia, onde foi feita a abordagem e a prisão", afirmou.

Os militares, então, retornaram à casa do suspeito, onde encontraram a metralhadora de fabricação caseira semi-industrial e 73 munições, sendo 72 de calibre 380 e uma de calibre 38. Os policiais ainda encontraram, conforme explicou Gianno Trindade, cerca de R$ 4 mil em dinheiro, dos quais R$ 100 foram devolvidos ao senhor assaltado durante a fuga do suspeito.

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"No interrogatório, embora não tenha assumido a tentativa de latrocínio, ele falou que recebeu R$ 300 para guardar essa submetralhadora para o tráfico de drogas da região de Cobi. É um indivíduo que pratica crimes patrimoniais, mas também está associado ao tráfico de drogas", completou o delegado.