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Jaburuna e Cobi de Cima

Cadela farejadora ajuda PM a encontrar arma e drogas em terrenos de Vila Velha

Além de uma pistola, foram encontradas drogas como haxixe, maconha e cocaína, que estavam escondidas nos terrenos baldios e em muros

Publicado em 

09 set 2021 às 11:25

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 11:25

Cadela Kora ajudou a PM a apreender pistola e droga em Vila Velha
Cadela Kora ajudou a PM a apreender pistola e droga em Vila Velha Crédito: Divulgação/PMES
Com a ajuda da cadela farejadora Kora, policiais militares encontraram uma arma e drogas que estavam escondidas em terrenos baldios dos bairros Jaburuna e Cobi de Cima, em Vila Velha.
A operação da Polícia Militar aconteceu no final da tarde desta quarta-feira (8). Apesar das apreensões, nenhum suspeito foi preso.
A pistola foi localizada embaixo de blocos de concreto em um terreno do bairro Jaburuna. Segundo os policiais, o local é conhecido por haver intenso tráfico de drogas. "Mesmo ela [a cadela] indicando, a gente foi ali cavando até encontrar a pistola. O cão trabalha na questão da pólvora. O que facilitou demais foi a presença das munições na pistola", explicou o soldado Valli, da PM.
Já as drogas foram encontradas em outros terrenos da região. Entre elas, estavam mais de 20 frascos de lança-perfume e maconha. Já a cocaína estava escondida dentro de uma embalagem de suplemento alimentar. Horas depois, a cadela Kora encontrou haxixe dentro do muro de um terreno, no bairro Cobi de Cima.
"Mais uma vez seria um material que passaria despercebido pela guarnição, mas com o cão é inútil esconder. A gente vai nos locais de difícil acesso com o cão porque o cão nos dá uma certeza. Se tiver, o cão vai encontrar... isso é fato", pontuou Valli.
Segundo a PM, esconder armas e drogas em terrenos baldios é uma estratégia dos criminosos para tentar enganar os policiais.
"Eles acabam dificultando a encontrar esse material. Colocam ele em locais de difícil acesso, principalmente locais insalubres, locais perigosos e ribanceiras. A gente vai nesses locais onde sabemos que há possibilidade de encontrar material", disse o soldado Valli.
A arma e as drogas encontradas foram levadas para a Delegacia Regional de Vila Velha.
Cadela Kora ajudou a PM a apreender pistola e droga em Vila Velha
Cadela Kora ajudou a PM a apreender pistola e droga em Vila Velha Crédito: Divulgação/PMES

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