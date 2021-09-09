Homem é espancado e amarrado após anunciar assalto em ponto de ônibus na Serra

Homem foi espancado após tentar assaltar três pessoas em um ponto de ônibus na Serra

Testemunhas relataram à reportagem da TV Gazeta que três pessoas haviam acabado de saltar de um ônibus e estavam indo em direção à empresas da região quando foram abordadas pelo suspeito. Ele anunciou o assalto sem a arma em mãos e, quando se virou para tirar o revólver de dentro da mochila, foi agredido.