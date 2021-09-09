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Novo Horizonte

Homem é espancado e amarrado após anunciar assalto em ponto de ônibus na Serra

Testemunhas relataram que o suspeito tentou assaltar três pessoas que haviam acabado de saltar de um ônibus; ele foi contido quando tentou tirar a arma da mochila
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

09 set 2021 às 10:16

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 10:16

Homem foi espancado após tentar assaltar três pessoas em um ponto de ônibus na Serra Crédito: Leitor de A Gazeta
Um homem foi espancado após tentar assaltar três pessoas em um ponto de ônibus no bairro Novo Horizonte, na Serra, na manhã desta quinta-feira (9). O suspeito estava armado e, segundo testemunhas, foi contido e agredido pelas pessoas quando se virou para pegar a arma dentro de sua mochila. 
Testemunhas relataram à reportagem da TV Gazeta que três pessoas haviam acabado de saltar de um ônibus e estavam indo em direção à empresas da região quando foram abordadas pelo suspeito. Ele anunciou o assalto sem a arma em mãos e, quando se virou para tirar o revólver de dentro da mochila, foi agredido.
Homem foi espancado após tentar assaltar três pessoas em um ponto de ônibus na Serra
As pessoas estavam seguindo por essa rua quando foram abordadas pelo suspeito, que anunciou o assalto Crédito: Rodrigo Gomes
Uma foto enviada à reportagem de A Gazeta mostra que o homem aparentemente teve ferimentos na cabeça e estava com a arma na cintura. Ele foi amarrado e levado pela Polícia Militar, que esteve no local e informou que o suspeito foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento de Carapina, na Serra e, depois, transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) de Vitória. Lá, será feito o atendimento médico e, depois, o suspeito será levado para a Delegacia Regional da Serra.

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