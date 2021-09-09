Homem armado é detido pela PM após ameaçar matar a ex-esposa em Vila Velha

O suspeito estava armado com uma submetralhadora calibre .380 Crédito: Divulgação/PMES

Um homem de 41 anos foi detido após ameaçar matar a ex-esposa no bairro Boa Vista II, em Vila Velha , na tarde desta quarta-feira (8). Com o suspeito, identificado como Fabrício Alvarenga Campos, de 41 anos, a PM apreendeu uma submetralhadora 380, de fabricação artesanal, com quatro carregadores e quatro munições. Contra ele havia uma medida protetiva, que foi descumprida.

Polícia Militar informou que foi até o bairro após ser acionada pelo Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) pela ex-esposa de Fabrício, que alegou que seu ex-marido havia entrado em seu apartamento e ameaçado matá-la. Os militares foram até o local e detiveram o homem, que foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha.

A major Samiramis, da Policia Militar, disse que a mulher explicou aos policiais que havia deixado o apartamento por 15 dias e, quando voltou, Fabrício havia invadido o local. Ele a estava ameaçando, segundo a vítima, caso ela o denunciasse ou tentasse expulsá-lo.

"A ex-mulher falou que se ausentou por 15 dias do apartamento e, ao retornar, o ex-marido tinha invadido o apartamento e estava ameaçando ela caso ela fizesse alguma denúncia ou tentasse colocar ele pra fora. Ele não reagiu à operação da polícia porque foi pego desprevenido, quando viu, a polícia já estava chegando ao apartamento", disse.

Ainda segundo a major, o suspeito possui uma extensa ficha criminal, na qual constam prisões por roubo com porte de arma de fogo e até fuga de prisões.