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Violência contra a mulher

Homem armado é detido pela PM após ameaçar matar a ex-esposa em Vila Velha

A vitima acionou a Polícia Militar e informou que seu ex-marido havia entrado em seu apartamento e estava ameaçando matá-la; uma submetralhadora foi apreendida
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

09 set 2021 às 09:40

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 09:40

O suspeito estava armado com uma submetralhadora calibre .380
O suspeito estava armado com uma submetralhadora calibre .380 Crédito: Divulgação/PMES
Um homem de 41 anos foi detido após ameaçar matar a ex-esposa no bairro Boa Vista II, em Vila Velha, na tarde desta quarta-feira (8). Com o suspeito, identificado como Fabrício Alvarenga Campos, de 41 anos, a PM apreendeu uma submetralhadora 380, de fabricação artesanal, com quatro carregadores e quatro munições. Contra ele havia uma medida protetiva, que foi descumprida.
Polícia Militar informou que foi até o bairro após ser acionada pelo Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) pela ex-esposa de Fabrício, que alegou que seu ex-marido havia entrado em seu apartamento e ameaçado matá-la. Os militares foram até o local e detiveram o homem, que foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha.
A major Samiramis, da Policia Militar, disse que a mulher explicou aos policiais que havia deixado o apartamento por 15 dias e, quando voltou, Fabrício havia invadido o local. Ele a estava ameaçando, segundo a vítima, caso ela o denunciasse ou tentasse expulsá-lo.
"A ex-mulher falou que se ausentou por 15 dias do apartamento e, ao retornar, o ex-marido tinha invadido o apartamento e estava ameaçando ela caso ela fizesse alguma denúncia ou tentasse colocar ele pra fora. Ele não reagiu à operação da polícia porque foi pego desprevenido, quando viu, a polícia já estava chegando ao apartamento", disse.
Ainda segundo a major, o suspeito possui uma extensa ficha criminal, na qual constam prisões por roubo com porte de arma de fogo e até fuga de prisões.
De acordo com a Polícia Civil, Fabrício foi autuado em flagrante pela Lei Maria da Penha por ameaça e invasão de domicílio. Além disso, também foram configurados os crimes de sujeitar menor a constrangimento e posse ilegal de arma de fogo. A corporação informou que ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

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