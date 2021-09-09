Ex-assessor parlamentar é assassinado a tiros em Guarapari

O ex-assessor parlamentar Jilson Santos, de 39 anos, foi morto a tiros na noite desta quarta-feira (8) no bairro Santa Mônica, em Guarapari, na Região Metropolitana da Grande Vitória.
Testemunhas contaram que homens armados chegaram em um veículo e tentaram raptar a vítima, que reagiu e acabou assassinada.
Policiais militares estiveram no local do crime.
Jilson trabalhou como assessor parlamentar na Câmara Municipal de Guarapari entre os anos de 2015 e 2016.
Ele também foi presidente da Associação LGBT de Guarapari e era o organizador da parada gay da cidade.
Segundo amigos, ele se viciou em crack e começou a fazer pequenos furtos na região. Apesar disso, era querido pelos moradores da região de Setiba, que lamentaram a morte do ex-assessor parlamentar.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari e que nenhum suspeito foi preso.
Ainda de acordo com a polícia, "outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada".
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.
