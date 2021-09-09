Vídeo: ladrão dá pedrada em vidraça de loja e rouba ventilador em Vila Velha

Your browser does not support the video tag.

Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que um criminoso atirou uma pedra na vidraça de uma loja de material de construção na madrugada desta quinta-feira (9), no bairro Cocal, em Vila Velha . O crime aconteceu por volta de 3h30. Minutos antes, o criminoso passou e observou o interior da loja. Depois, ele voltou com uma pedra e um capacete e a atirou contra a vidraça. Em seguida, ele passou correndo com um objeto.

De acordo com o dono do estabelecimento, Pedro Motta Carvalho, além do prejuízo com a destruição da vidraça, o criminoso ainda levou um ventilador. A pedra atirada pelo ladrão ficou no interior da loja.

"Essa é a terceira vez que o local é alvo de criminosos. A primeira vez pularam o portão, a segunda vez tentaram arrombar a porta da frente e agora quebraram o vidro com aquela pedra", contou.

De acordo com ele, a Polícia Militar passa, mas a segurança precisa ser reforçada na região. O comerciante ainda não contabilizou o prejuízo.

O QUE DIZ A POLÍCIA MILITAR

A Polícia Militar informou que realiza operações no bairro Cocal com intuito de prevenir e reprimir crimes.

"No entanto, a PM lembra que o reforço no policiamento é feito com base no mapa do crime, levando em consideração os pontos com maior incidência de ocorrências registradas. Por isso, uma viatura deve ser acionada imediatamente via 190, em caso de emergência. A PM lembra ainda que, quando não houver detidos em flagrante, é necessário que as vítimas registrem o boletim em uma delegacia para que os fatos sejam investigados e os criminosos sejam punidos", diz parte da nota da corporação.