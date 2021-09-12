Família acorda com homem morto na porta de casa em Cachoeiro

Corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul

Um homem foi encontrado morto na porta de uma casa, no início da madrugada deste domingo (12), no bairro Alto União, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado. De acordo com a Polícia Militar, uma pessoa entrou em contato pelo Ciodes (190) informando que, na região, um suspeito estaria invadindo diversas casas.

No local, um morador disse à PM que ele, sua esposa e seu filho estavam em casa dormindo quando escutaram barulhos de tijolos caindo no terraço. Os dois cachorros da família começaram a latir e eles ouviram um barulho na porta da sala, como se alguém quisesse entrar.

O morador contou, ainda, que, como estava muito escuro, ele e sua família resolveram ficar dentro de casa, porém ouviram outro barulho, mas desta vez mais alto. Após alguns minutos, a família notou que os cães acalmaram, então acenderam a luz, abriram a porta e viram um homem caído de bruços na parte externa da residência com sangramento na cabeça e arranhões pelo corpo.