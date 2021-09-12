Família acorda com homem morto na porta de casa em Cachoeiro

Um homem foi encontrado morto na porta de uma casa, no início da madrugada deste domingo (12), no bairro Alto União, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. De acordo com a Polícia Militar, uma pessoa entrou em contato pelo Ciodes (190) informando que, na região, um suspeito estaria invadindo diversas casas.
No local, um morador disse à PM que ele, sua esposa e seu filho estavam em casa dormindo quando escutaram barulhos de tijolos caindo no terraço. Os dois cachorros da família começaram a latir e eles ouviram um barulho na porta da sala, como se alguém quisesse entrar.
O morador contou, ainda, que, como estava muito escuro, ele e sua família resolveram ficar dentro de casa, porém ouviram outro barulho, mas desta vez mais alto. Após alguns minutos, a família notou que os cães acalmaram, então acenderam a luz, abriram a porta e viram um homem caído de bruços na parte externa da residência com sangramento na cabeça e arranhões pelo corpo.
O Samu foi acionado e constatou que o homem já estava morto. A Polícia Civil foi acionada e o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.