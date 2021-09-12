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Mistério

Família acorda com homem morto na porta de casa em Cachoeiro

A causa da morte será investigada, mas o fato teria ocorrido após casas serem invadidas no bairro
Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

12 set 2021 às 12:53

Publicado em 12 de Setembro de 2021 às 12:53

Corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim
Corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul
Um homem foi encontrado morto na porta de uma casa, no início da madrugada deste domingo (12), no bairro Alto União, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.  De acordo com a Polícia Militar, uma pessoa entrou em contato pelo Ciodes (190) informando que, na região, um suspeito estaria invadindo diversas casas. 
No local, um morador disse à PM que ele, sua esposa e seu filho estavam em casa dormindo quando escutaram barulhos de tijolos caindo no terraço. Os dois cachorros da família começaram a latir e eles ouviram um barulho na porta da sala, como se alguém quisesse entrar.
O morador contou, ainda, que, como estava muito escuro, ele e sua família resolveram ficar dentro de casa, porém ouviram outro barulho, mas desta vez mais alto. Após alguns minutos, a família notou que os cães acalmaram, então acenderam a luz, abriram a porta e viram um homem caído de bruços na parte externa da residência com sangramento na cabeça e arranhões pelo corpo.
O Samu foi acionado e constatou que o homem já estava morto. A Polícia Civil foi acionada e o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

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