Cabelos avaliados em R$ 200 mil são roubados de loja no Centro de Vitória

À esquerda, a empresária Laís Carvalho em imagem antiga em sua loja com os cabelos. À direita, o estabelecimento sem nada no estoque, após o roubo Crédito: @laiscarvalhocabelos | Instagram

Uma loja que comercializa cabelos humanos e faz aplicação de mega-hair teve todo o estoque de mercadorias — avaliado em R$ 200 mil — roubado na madrugada desta sexta-feira (17), no Centro de Vitória . Segundo a proprietária do estabelecimento, Laís Carvalho, os criminosos não deixaram sinais de arrombamento e a porta de vidro do local foi aberta normalmente.

O estabelecimento fica na Rua Sete de Setembro. Nas redes sociais da loja, Laís fez um desabafo. "Venho pedir o apoio da população. Quem está falando aqui é a mãe de família. Durmo e acordo todos os dias pensando nisso aqui, todos os dias. Não vamos desistir, mas como eu pago meus funcionários, o aluguel... Como recomeçar?", indagou a empresária.

A empresária disse que registrou um boletim de ocorrência junto à Polícia Civil . No vídeo, Laís também chega a pedir para as pessoas denunciarem caso identificarem os cabelos vendidos pela loja com alguém. "Também levaram todo o dinheiro do caixa, tinha R$ 2.800. Tinha uma nota falsa e não levaram a nota. Os cabelos sem valor de mercado, não levaram", disse.

Por fim, a proprietária deixou um aviso para quem saqueou sua loja. "Não vai ficar dessa forma. Se vocês verem alguém que não vende cabelo, vendendo... Denunciem. Aqui no Estado você, que roubou, não vai conseguir revender", finalizou.

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que, durante patrulhamento no Centro de Vitória, uma equipe foi abordada por uma pessoa que informou sobre o arrombamento no local.

"A equipe prosseguiu até o endereço, onde a proprietária relatou que ao chegar no local percebeu que o estabelecimento estava aberto e havia sido invadido. Nenhum suspeito foi localizado no momento do fato. A vítima foi orientada a registrar a ocorrência em uma delegacia para que o caso seja investigado", detalhou.

Polícia Civil informou, em nota, que o caso está sob investigação da Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial (DSP), que já iniciou diligências. "Até o momento, nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada", disse.