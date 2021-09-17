Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Todo o estoque

Cabelos avaliados em R$ 200 mil são roubados de loja no Centro de Vitória

Segundo a proprietária, não há indício de arrombamento e a porta de vidro do local foi aberta normalmente, na madrugada desta sexta (17). Ela registrou ocorrência na polícia
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

17 set 2021 às 16:10

Publicado em 17 de Setembro de 2021 às 16:10

Cabelos humanos foram roubados na madrugada desta sexta-feira (17) de salão no Centro de Vitória
À esquerda, a empresária Laís Carvalho em imagem antiga em sua loja com os cabelos. À direita, o estabelecimento sem nada no estoque, após o roubo Crédito: @laiscarvalhocabelos | Instagram
Uma loja que comercializa cabelos humanos e faz aplicação de mega-hair teve todo o estoque de mercadorias — avaliado em R$ 200 mil — roubado na madrugada desta sexta-feira (17), no Centro de Vitória. Segundo a proprietária do estabelecimento, Laís Carvalho, os criminosos não deixaram sinais de arrombamento e a porta de vidro do local foi aberta normalmente. 
O estabelecimento fica na Rua Sete de Setembro. Nas redes sociais da loja, Laís fez um desabafo. "Venho pedir o apoio da população. Quem está falando aqui é a mãe de família. Durmo e acordo todos os dias pensando nisso aqui, todos os dias. Não vamos desistir, mas como eu pago meus funcionários, o aluguel... Como recomeçar?", indagou a empresária.
A empresária disse que registrou um boletim de ocorrência junto à Polícia Civil. No vídeo, Laís também chega a pedir para as pessoas denunciarem caso identificarem os cabelos vendidos pela loja com alguém. "Também levaram todo o dinheiro do caixa, tinha R$ 2.800. Tinha uma nota falsa e não levaram a nota. Os cabelos sem valor de mercado, não levaram", disse.
Por fim, a proprietária deixou um aviso para quem saqueou sua loja. "Não vai ficar dessa forma. Se vocês verem alguém que não vende cabelo, vendendo... Denunciem. Aqui no Estado você, que roubou, não vai conseguir revender", finalizou.
Por meio de nota, a Polícia Militar informou que, durante patrulhamento no Centro de Vitória, uma equipe foi abordada por uma pessoa que informou sobre o arrombamento no local.
"A equipe prosseguiu até o endereço, onde a proprietária relatou que ao chegar no local percebeu que o estabelecimento estava aberto e havia sido invadido. Nenhum suspeito foi localizado no momento do fato. A vítima foi orientada a registrar a ocorrência em uma delegacia para que o caso seja investigado", detalhou.
Polícia Civil informou, em nota, que o caso está sob investigação da Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial (DSP), que já iniciou diligências. "Até o momento, nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada", disse.
A PC destacou ainda que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

Veja Também

Vídeo mostra menina na cadeirinha de bicicleta antes de acidente com morte no ES

Jovem é morto a tiros no Centro de Conceição de Castelo

Suspeito de homicídio e de ser um dos líderes do tráfico em bairros de Cariacica é preso

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Centro de Vitória crime Polícia Civil Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 17/04/2026
Veículo autopropelido que foi impedido de usar a Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte (para uso somente de Opinião da Gazeta)
Ciclovias da Grande Vitória: sem comunicação e fiscalização não vai haver organização
Editais e Avisos - 17/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados