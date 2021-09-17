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Rapaz de 25 anos

Jovem é morto a tiros no Centro de Conceição de Castelo

Uma ambulância de resgate do Samu chegou a ser acionada para socorrer Fábio Chrisostomo Junior, mas ele faleceu no local. Ninguém foi preso

Publicado em 17 de Setembro de 2021 às 11:57

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

17 set 2021 às 11:57
Jovem é morto a tiros no centro de Conceição de Castelo
Jovem é morto a tiros no centro de Conceição de Castelo Crédito: Leitor| A Gazeta
Um jovem de 25 anos foi morto a tiros na principal avenida de Conceição do Castelo, Região Serrana do Espírito Santo, na noite desta quinta-feira (16). Uma ambulância de resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada para socorrer Fábio Chrisostomo Junior, mas ele faleceu no local.
Segundo informações da Polícia Militar, após ser atingido na rua, Fábio teria caminhado até um posto de combustível, no Centro de Conceição do Castelo, em busca de socorro. Ninguém soube informar a polícia sobre autoria ou motivação do crime.
Sobre a investigação do caso, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Conceição do Castelo, que já iniciou diligências.
Até o momento, nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.
A população pode contribuir com a investigação com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br.

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