Corpo em cadeira de rodas é deixado na porta de hospital em Vitória

Corpo de adolescente baleado foi deixado no pronto-socorro do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) Crédito: Fernando Madeira

O corpo de um adolescente de 15 anos foi abandonado na porta do pronto-socorro do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória . O jovem foi deixado em uma cadeira de rodas da unidade e, quando a equipe médica foi prestar o atendimento, viu que o rapaz havia sido baleado e estava morto.

Os funcionários tentaram identificar quem havia deixado o jovem no hospital, mas não encontraram ninguém. A Polícia Civil foi acionada e o corpo foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) sem nenhum documento de identificação.

Segundo apuração da TV Gazeta, a mãe do adolescente esteve soube da morte dele pelas redes sociais. A mulher não quis gravar entrevista, mas relatou à repórter Gabriela Ribetti que a família já estava à procura do jovem, que saiu de casa, no bairro São Pedro, na noite desta quarta-feira (15), dizendo que iria lanchar, mas não retornou. Ela disse ainda que informações postadas em redes sociais a indicam que o filho tenha sido assassinado no Morro do Macaco.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil informa que o corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte. Os exames serão encaminhados ao Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), que definirá qual divisão de homicídio será responsável pelo caso, já que não se sabe, até o momento, onde foi o crime.