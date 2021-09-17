Vídeo mostra menina na cadeirinha de bicicleta antes de acidente com morte no ES Crédito: Videomonitoramento

Nas imagens, é possível ver o movimento dentro e fora do coletivo no momento do atropelamento. A mãe aparece na bicicleta com a filha na garupa.

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Confira o vídeo abaixo: A gravação não mostra o que ocorreu após o ônibus passar pela bicicleta. Depois do atropelamento, o motorista para o ônibus e começa uma movimentação dentro do coletivo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e constatou a morte de Elena. A mãe não se feriu.

INVESTIGAÇÃO

Em conversa com a reportagem da TV Gazeta Norte nesta sexta-feira (17), o delegado Fabrício Lucindo afirmou que a investigação continua e o que se sabe é que a mulher estava na contramão de direção e o ônibus não guardou a distância necessária da bicicleta:

"A vítima vinha na contramão do fluxo, pelo lado do meio-fio. No momento em que ela cruza com o ônibus, acontece esse acidente. A gente está aguardando outras perícias para saber o que houve. O que se sabe, até o momento, é que é que a mulher estava na contramão de direção e o ônibus não guardou a distância de 1,5 metro necessário da bicicleta", afirmou.

O QUE DIZ A EMPRESA RESPONSÁVEL PELO ÔNIBUS

A viação Joana D'arc informou, por meio de nota, que lamenta profundamente a fatalidade e se coloca à disposição para prestar total solidariedade aos familiares. Veja a nota na íntegra:

"A Viação Joana D’Arc informa que lamenta profundamente a fatalidade e a perda da vida de uma criança em acidente tão trágico. A empresa se coloca à disposição para prestar total solidariedade aos familiares."