Covid-19: Linhares começa a vacinar adolescentes com comorbidades

O município de Linhares, no Norte do Espírito Santo, inicia a vacinação contra a Covid-19 de adolescentes com comorbidades que tenham de 12 a 17 anos na próxima segunda-feira (20). A aplicação dos imunizantes ocorrerá das 8h às 14h, na Unidade Sanitária da cidade, o antigo Hospital Talma, no bairro Colina.
A Secretaria Municipal de Saúde informa que poderão ser vacinados todos os adolescentes de 12 a 17 anos completos que comprovem alguma das comorbidades definidas pela Nota Técnica do Ministério da Saúde.
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Nota Técnica
Comissão Intergestores Bipartite (CIB)
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Para receber a vacina, o adolescente deverá estar acompanhado de um dos pais ou responsáveis. É obrigatório apresentar documentação que comprove a comorbidade, documento pessoal com foto dos pais ou responsáveis, cartão do SUS (se tiver), CPF e certidão de nascimento.
A Secretaria Municipal da Saúde salienta que pessoas de outros grupos prioritários não devem se dirigir à sede da Unidade Sanitária de Linhares, que estará destinada somente aos adolescentes com comorbidades.
Segundo a Prefeitura de Linhares, o município já aplicou 174.132 doses de vacinas contra a Covid-19, sendo 109.941 com a primeira dose, 58.666 com a segunda dose, e 5.525 com a dose única.