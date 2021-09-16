Covid-19: Linhares começa a vacinar adolescentes com comorbidades Crédito: Prefeitura de Linhares

O município de Linhares , no Norte do Espírito Santo , inicia a vacinação contra a Covid-19 de adolescentes com comorbidades que tenham de 12 a 17 anos na próxima segunda-feira (20). A aplicação dos imunizantes ocorrerá das 8h às 14h, na Unidade Sanitária da cidade, o antigo Hospital Talma, no bairro Colina.

A Secretaria Municipal de Saúde informa que poderão ser vacinados todos os adolescentes de 12 a 17 anos completos que comprovem alguma das comorbidades definidas pela Nota Técnica do Ministério da Saúde.

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Para receber a vacina, o adolescente deverá estar acompanhado de um dos pais ou responsáveis. É obrigatório apresentar documentação que comprove a comorbidade, documento pessoal com foto dos pais ou responsáveis, cartão do SUS (se tiver), CPF e certidão de nascimento.

A Secretaria Municipal da Saúde salienta que pessoas de outros grupos prioritários não devem se dirigir à sede da Unidade Sanitária de Linhares, que estará destinada somente aos adolescentes com comorbidades.