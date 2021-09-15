Covid: São Mateus, Pedro Canário e São Gabriel começam a vacinar adolescentes

Covid-19: municípios do Norte e Noroeste do ES anunciam vacinação de adolescentes Crédito: Pixabay

Em São Mateus, a Secretaria Municipal de Saúde informou que será disponibilizada a aplicação da 1ª dose para os adolescentes de 15 a 17 anos sem comorbidades, e para os de 12 a 17 anos com deficiência permanente, com comorbidades, gestantes, puérperas, lactantes e privados de liberdade. A vacinação ocorrerá em locais e horários diferentes. Confira:

Bairro Boa Vista : na Assembleia de Deus, das 8h às 15h;

: na Assembleia de Deus, das 8h às 15h; Bairro Sernamby : na Unidade Básica de Saúde (UBS), das 16h15 às 19h30;

: na Unidade Básica de Saúde (UBS), das 16h15 às 19h30; Bairro Vila Nova: na Unidade Básica de Saúde (UBS), das 16h às 20h.

Para receber a vacina, é necessário levar um documento com foto, o cartão de vacinação e o cartão do SUS ou CPF.

OUTROS MUNICÍPIOS

Pedro Canário: a cidade do Norte do Estado abriu agendamento pela plataforma : a cidade do Norte do Estado abriu agendamento pela plataforma vacinaeconfia.es.gov.br para adolescentes a partir dos 12 anos, com ou sem comorbidades. A vacinação ocorre nesta quinta (16) e na sexta-feira (17), na Câmara Municipal.