Covid: São Mateus, Pedro Canário e São Gabriel começam a vacinar adolescentes

Os municípios de São Mateus e Pedro canário, no Norte do Espírito Santo, e São Gabriel da Palha, no Noroeste do Estado, anunciaram que vão começar a vacinar os adolescentes contra a Covid-19. A aplicação dos imunizantes começa nesta quinta-feira (16).
Em São Mateus, a Secretaria Municipal de Saúde informou que será disponibilizada a aplicação da 1ª dose para os adolescentes de 15 a 17 anos sem comorbidades, e para os de 12 a 17 anos com deficiência permanente, com comorbidades, gestantes, puérperas, lactantes e privados de liberdade. A vacinação ocorrerá em locais e horários diferentes. Confira:
- Bairro Boa Vista: na Assembleia de Deus, das 8h às 15h;
- Bairro Sernamby: na Unidade Básica de Saúde (UBS), das 16h15 às 19h30;
- Bairro Vila Nova: na Unidade Básica de Saúde (UBS), das 16h às 20h.
Para receber a vacina, é necessário levar um documento com foto, o cartão de vacinação e o cartão do SUS ou CPF.
OUTROS MUNICÍPIOS
Pedro Canário: a cidade do Norte do Estado abriu agendamento pela plataforma vacinaeconfia.es.gov.br para adolescentes a partir dos 12 anos, com ou sem comorbidades. A vacinação ocorre nesta quinta (16) e na sexta-feira (17), na Câmara Municipal.
São Gabriel da Palha: no município do Noroeste do Estado, serão imunizados os adolescentes com e sem comorbidades a partir de 16 anos. A aplicação da primeira dose ocorre nesta quinta-feira (16), no Posto de Saúde Progresso, das 17h às 20h. É necessário levar o cartão de vacina, o cartão do SUS e o CPF.