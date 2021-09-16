Vacinação de adolescentes está mantida no ES, diz Secretaria de Saúde

Municípios começam a vacinar adolescentes de 12 a 17 anos Crédito: Márcia Leal/PMCI

O texto, que não traz explicações, restringe a vacinação a três perfis específicos: adolescentes com deficiência permanente, adolescentes com comorbidades, e adolescentes que estejam privados de liberdade.

A nova diretriz contradiz outra recomendação publicada pelo Ministério no último dia 2, que recomendava a vacinação para esta faixa etária a partir do dia 15, e ocorre em um contexto de aumento dos relatos de falta de vacinas no país, sobretudo para a segunda dose.

Em nota, a Sesa reforçou “que a vacinação dos adolescentes está mantida no Estado até posicionamento oficial da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) que é a reguladora com a competência de definir a autorização do uso de imunobiológicos.”

A informação já havia sido esclarecida pelo secretário Nésio Fernandes, em publicação nas redes sociais, onde aponta que “a NI é vaga e não é explícita: não suspende, nem contra-indica a vacinação de adolescentes.”

Nésio frisa que é de competência da Anvisa definir a autorização, e que as vacinas da Pfizer já estão autorizadas para uso em pessoas com idade entre 12 e 17 anos. Além disso, observou que Estados e Municípios receberam quantitativos assimétricos de vacinas ao longo do ano, o que permitiu que alguns pudessem avançar nos grupos já definidos, entre eles os adolescentes. É o caso de algumas cidades do Espírito Santo, que começaram a vacinar adolescentes nesta semana.

Diante da situação, o Conselho Nacional de Secretarias de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) solicitaram, na manhã desta quinta-feira (16), um posicionamento da oficial Anvisa acerca da discussão.

“O Conass não pediu suspensão da vacinação dos adolescentes, recomendamos priorizar o reforço aos idosos. Com o critério arbitrário de 6 meses de prazo da D2, poucos idosos são aptos ao reforço, o que leva a disponibilidade de doses para outros grupos”, frisou Nésio, que é vice-presidente do órgão na Região Sudeste.

VEJA A EXPLICAÇÃO DO SECRETÁRIO DA SAÚDE SOBRE A NOTA DO MINISTÉRIO

3) Estados e Municípios receberam quantitativos assimétricos de vacinas ao longo do ano, o que permitiu que alguns pudessem avançar nos grupos já definidos no PNI/MS, entre eles os adolescentes.



4) As vacinas da #Pfizer estão autorizadas para uso em adolescentes de 12-17 anos. — Nésio Fernandes (@dr_nesio) September 16, 2021

6) A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda o uso da vacina #Pfizer em adolescentes.https://t.co/V6JIot6HQh — Nésio Fernandes (@dr_nesio) September 16, 2021