Covid-19: Vitória e Guarapari abrem nesta quinta (16) 4,7 mil vagas para vacinação

Processo de imunização contra o coronavírus Crédito: Carlos Alberto Silva

Os municípios de Vitória e Guarapari disponibilizam novas vagas para vacinação nesta quinta-feira (16). As doses são ofertadas para as pessoas que precisam receber a segunda dose dos imunizantes AstraZeneca e Pfizer, e para aplicação da primeira dose em adolescentes de 15 a 17 anos sem comorbidades.

VITÓRIA

A Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) abre, a partir das 10h desta quinta-feira (16), agendamento para aplicação da segunda dose dos imunizantes AstraZeneca e Pfizer.

DISTRIBUIÇÃO

1.400 vagas da AstraZeneca para aqueles que tomaram a primeira dose da vacina até o dia 9 de julho ;

para aqueles que tomaram ; 1.800 vagas da Pfizer para as pessoas que receberam a primeira dose do imunizante até o dia 10 de julho.

DATAS E LOCAIS DE APLICAÇÃO

A vacinação da AstraZeneca ocorre nesta quinta (16) e sexta-feira (17) na Unidade de Saúde do Bairro República, e sábado (18), na Casa do Cidadão. Já a aplicação do imunizante Pfizer acontece neste sábado (18), na Igreja Batista, em Jardim da Penha, e na Unidade de Saúde Vitória, no Centro.

O agendamento é feito através do site agendamento.vitoria.es.gov.br ou do aplicativo Vitória Online.

GUARAPARI

Prefeitura de Guarapari , através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), realiza, nesta quinta-feira (16), das 14h às 17h, uma ação de vacinação por livre demanda, ou seja, não há a necessidade de agendamento.

O público-alvo desta ação são adolescentes de 15 a 17 anos, sem comorbidades, que precisam receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

No total, serão disponibilizadas 1.500 doses da Pfizer, e a aplicação da vacina acontece no Complexo Esportivo, em Muquiçaba.