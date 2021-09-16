Covid-19: Vitória e Guarapari abrem nesta quinta (16) 4,7 mil vagas para vacinação

Os municípios de Vitória e Guarapari disponibilizam novas vagas para vacinação nesta quinta-feira (16). As doses são ofertadas para as pessoas que precisam receber a segunda dose dos imunizantes AstraZeneca e Pfizer, e para aplicação da primeira dose em adolescentes de 15 a 17 anos sem comorbidades.
VITÓRIA
A Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) abre, a partir das 10h desta quinta-feira (16), agendamento para aplicação da segunda dose dos imunizantes AstraZeneca e Pfizer.
DISTRIBUIÇÃO
- 1.400 vagas da AstraZeneca para aqueles que tomaram a primeira dose da vacina até o dia 9 de julho;
- 1.800 vagas da Pfizer para as pessoas que receberam a primeira dose do imunizante até o dia 10 de julho.
DATAS E LOCAIS DE APLICAÇÃO
A vacinação da AstraZeneca ocorre nesta quinta (16) e sexta-feira (17) na Unidade de Saúde do Bairro República, e sábado (18), na Casa do Cidadão. Já a aplicação do imunizante Pfizer acontece neste sábado (18), na Igreja Batista, em Jardim da Penha, e na Unidade de Saúde Vitória, no Centro.
O agendamento é feito através do site agendamento.vitoria.es.gov.br ou do aplicativo Vitória Online.
GUARAPARI
A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), realiza, nesta quinta-feira (16), das 14h às 17h, uma ação de vacinação por livre demanda, ou seja, não há a necessidade de agendamento.
O público-alvo desta ação são adolescentes de 15 a 17 anos, sem comorbidades, que precisam receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19.
No total, serão disponibilizadas 1.500 doses da Pfizer, e a aplicação da vacina acontece no Complexo Esportivo, em Muquiçaba.
É importante que os adolescentes apresentem, no momento da vacinação, CPF, Cartão do SUS, documento de idade e comprovante de residência - em nome do responsável.