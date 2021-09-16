Vila Velha abre agendamento para 1ª, 2ª e 3ª doses nesta quinta (16)

Vacinação em Vila Velha Crédito: Letícia Siqueira / Secom PMVV

a partir das 15h, no Quem ainda não se vacinou, precisa tomar a segunda dose ou a dose de reforço contra a Covid-19 , tem a chance de fazer o agendamento nesta quinta-feira (16) para receber o imunizante em Vila Velha . A prefeitura do município vai abrir 12.700 vagas,, no site do órgão.

O agendamento da primeira dose é destinado para adolescentes de 15 a 17 anos sem comorbidades, adolescente de 12 a 17 anos com comorbidades, e público geral de 18 anos ou mais. Para a segunda dose, há vagas para quem tomou a primeira dose da Coronavac após 28 dias.

Já a terceira dose ou dose de reforço, será destinada às pessoas com 60 anos ou mais, que foram vacinadas com a segunda dose de qualquer fabricante, há cinco meses; e também aos pacientes imunossuprimidos, que tomaram a segunda dose de qualquer fabricante da vacina há pelo menos 28 dias.

Os pacientes imunossuprimidos são:

Imunodeficiência primária grave.

Quimioterapia para câncer.

Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras.

Pessoas vivendo com HIV/Aids com CD4 <200 céls/mm3.

Uso de corticoides em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥14 dias.

Uso de drogas modificadoras da resposta imune, conforme anexo único.

Pacientes em hemodiálise.

Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas, auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias).

COMPROVAÇÃO

O paciente Imunossuprimido deverá apresentar documento comprobatório (original e cópia) sendo ele de 2018 em diante, ou seja, dos últimos três anos, para condições permanentes e 90 dias para condições adquiridas e transitórias. Os serviços de vacinação ficam com a cópia.

No ato da vacinação, deverá ser apresentado pelos adolescentes um documento pessoal (identidade ou certidão de nascimento + CPF ou Cartão Nacional de Saúde).

Como documento comprobatório no ato da vacinação, será solicitado daqueles com condição especial:

Laudo médico indicando a comorbidade ou a condição existente;

Declaração do enfermeiro do serviço de saúde onde o usuário faz tratamento;

Laudo emitido por nutricionista no caso da obesidade mórbida;

Cartão de gratuidade no transporte público que indique condição de deficiência permanente;

Documentos comprobatórios de atendimento da pessoa com deficiência permanente em centros de reabilitação ou unidades especializadas no atendimento de pessoas com deficiência;

Documento oficial de identidade com a indicação da deficiência que indique se tratar de pessoa com deficiência permanente.

VAGAS

As 12.700 vagas estão dividadas da seguinte forma para os grupos: