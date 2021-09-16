Vila Velha abre agendamento para 1ª, 2ª e 3ª doses nesta quinta (16)

Quem ainda não se vacinou, precisa tomar a segunda dose ou a dose de reforço contra a Covid-19, tem a chance de fazer o agendamento nesta quinta-feira (16) para receber o imunizante em Vila Velha. A prefeitura do município vai abrir 12.700 vagas, a partir das 15h, no site do órgão.
O agendamento da primeira dose é destinado para adolescentes de 15 a 17 anos sem comorbidades, adolescente de 12 a 17 anos com comorbidades, e público geral de 18 anos ou mais. Para a segunda dose, há vagas para quem tomou a primeira dose da Coronavac após 28 dias.
Já a terceira dose ou dose de reforço, será destinada às pessoas com 60 anos ou mais, que foram vacinadas com a segunda dose de qualquer fabricante, há cinco meses; e também aos pacientes imunossuprimidos, que tomaram a segunda dose de qualquer fabricante da vacina há pelo menos 28 dias.
Os pacientes imunossuprimidos são:
- Imunodeficiência primária grave.
- Quimioterapia para câncer.
- Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras.
- Pessoas vivendo com HIV/Aids com CD4 <200 céls/mm3.
- Uso de corticoides em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥14 dias.
- Uso de drogas modificadoras da resposta imune, conforme anexo único.
- Pacientes em hemodiálise.
- Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas, auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias).
COMPROVAÇÃO
O paciente Imunossuprimido deverá apresentar documento comprobatório (original e cópia) sendo ele de 2018 em diante, ou seja, dos últimos três anos, para condições permanentes e 90 dias para condições adquiridas e transitórias. Os serviços de vacinação ficam com a cópia.
No ato da vacinação, deverá ser apresentado pelos adolescentes um documento pessoal (identidade ou certidão de nascimento + CPF ou Cartão Nacional de Saúde).
Como documento comprobatório no ato da vacinação, será solicitado daqueles com condição especial:
- Laudo médico indicando a comorbidade ou a condição existente;
- Declaração do enfermeiro do serviço de saúde onde o usuário faz tratamento;
- Laudo emitido por nutricionista no caso da obesidade mórbida;
- Cartão de gratuidade no transporte público que indique condição de deficiência permanente;
- Documentos comprobatórios de atendimento da pessoa com deficiência permanente em centros de reabilitação ou unidades especializadas no atendimento de pessoas com deficiência;
- Documento oficial de identidade com a indicação da deficiência que indique se tratar de pessoa com deficiência permanente.
VAGAS
As 12.700 vagas estão dividadas da seguinte forma para os grupos:
- Primeira dose- 12 a 17 anos (comorbidades): 2.700 vagas
- Primeira dose - 15 a 17 anos: 4 mil vagas
- Primeira dose - 18+: 2 mil vagas
- Segunda dose - Coronavac: 1.500 vagas
- Terceira dose - 60+ após cinco meses da segunda dose: 1.500 vagas
- Terceira dose - imunossuprimidos após 28 dias da segunda dose: 1 mil vagas