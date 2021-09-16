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Km 150,5

Taxista fica ferido em acidente com caminhão na BR 101, em Linhares

Táxi ficou bastante danificado após a colisão, na tarde desta quinta-feira (16). O motorista do veículo foi socorrido por uma ambulância da Eco101 e encaminhado para um hospital
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

16 set 2021 às 18:31

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 18:31

Acidente entre táxi e caminhão-baú na BR 101, em Linhares
Acidente entre táxi e caminhão-baú deixa uma pessoa ferida na BR 101, em Linhares Crédito: Telespectador | TV Gazeta Norte
Um acidente envolvendo um táxi e um caminhão-baú deixou uma pessoa ferida no km 150,5 da BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, no início da tarde desta quinta-feira (16). Imagens enviadas à TV Gazeta Norte mostram que o carro ficou bastante danificado com o impacto da batida. 
Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o motorista do táxi ficou ferido e chegou a ficar deitado na pista. Ele foi socorrido por uma ambulância da Eco101, concessionária que administra a via, e encaminhado para um hospital da região. Não há informações sobre o estado de saúde do taxista e a dinâmica do acidente.
Segundo a Eco101,  a ocorrência foi registrada às 13h46 e, para atendimento, foram acionados recursos da concessionária, como ambulância, guincho e viatura de inspeção. A faixa da rodovia no sentido Sul ficou interditada para o atendimento à vítima e foi totalmente liberada às 14h50.

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