Taxista fica ferido em acidente com caminhão na BR 101, em Linhares

Um acidente envolvendo um táxi e um caminhão-baú deixou uma pessoa ferida no km 150,5 da BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, no início da tarde desta quinta-feira (16). Imagens enviadas à TV Gazeta Norte mostram que o carro ficou bastante danificado com o impacto da batida.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o motorista do táxi ficou ferido e chegou a ficar deitado na pista. Ele foi socorrido por uma ambulância da Eco101, concessionária que administra a via, e encaminhado para um hospital da região. Não há informações sobre o estado de saúde do taxista e a dinâmica do acidente.
Segundo a Eco101, a ocorrência foi registrada às 13h46 e, para atendimento, foram acionados recursos da concessionária, como ambulância, guincho e viatura de inspeção. A faixa da rodovia no sentido Sul ficou interditada para o atendimento à vítima e foi totalmente liberada às 14h50.