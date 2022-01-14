A menina de oito anos teve a cabeça enfaixada após ser ferida por uma bala perdida, que furou o telhado da casa dela e a atingiu Crédito: Fabrício Christi/TV Gazeta

Your browser does not support the audio element. Bala perdida atravessa telhado e fere criança de 8 anos na cabeça em Cariacica

Uma menina de oito anos foi ferida por um projétil, dentro de casa, quando a bala perdida atravessou o telhado da residência e a atingiu na cabeça. O caso ocorreu na tarde desta quinta-feira (13), no bairro Jardim Botânico, em Cariacica , por volta das 13h50.

Segundo o registro da ocorrência no Ciodes, inicialmente a informação era de que a criança teria sido ferida de raspão por uma bala perdida. Quando chegaram ao local, os próprios policiais iniciaram o atendimento à garota e informaram a localização ao Samu, que enviou uma ambulância para o socorro.

A viatura foi ao encontro dos socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência , e uma médica ajudou a estabilizar a criança ferida. Na sequência, já na ambulância, a menina foi levada ao Hospital Infantil de Vitória para o prosseguimento do atendimento e exames complementares. A mãe da criança acompanhou a filha até o hospital na Capital.

ACHOU QUE ERA PEDRA

Em conversa com a reportagem da TV Gazeta, a mãe da menina, uma dona de 35 anos, relatou que ouviu um barulho e olhou para cima, em direção ao telhado da casa. Inicialmente, pensou que seria uma pedra arremessada e que havia quebrado a cobertura da casa, de folhas de amianto, mas, ao olhar para a filha, viu a garota ensanguentada e encontrou a bala no chão, ao lado da criança.

"Estava fazendo o cabelo da minha filha e escutei o barulho de uma pedra caindo. Ela estava gritando, falando que estava queimando e veio o sangue. Quando vimos que era tiro, saí e pedi ajuda aos vizinhos" x, 35 anos - Dona de casa e mãe da criança ferida

A mulher explicou que só percebeu que se tratava de um tiro quando viu a bala no chão. Desesperada, ela procurou por outras marcas na menina, mas viu que se tratava de um único disparo.

A bala furou as folha de Eternit do telhado da casa e feriu a criança Crédito: Fabrício Christi/TV Gazeta

"Ficaram todos desesperados. A casa estava cheia de pessoas. Poderia ter atingido mais pessoas, inclusive outras crianças. Me sinto com medo. Moro aqui há mais de 30 anos e nunca vi uma cena dessa", disse.

BALA ENTREGUE

Com a menina estabilizada, o projétil que varou o telhado da residência e feriu a garota foi recolhido e levado ao DPJ de Cariacica para o registro da ocorrência na Polícia Civil

Até o momento, o tipo de projétil que feriu a criança não identificado, assim como o autor do disparo. A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil, que disse, em nota, que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.