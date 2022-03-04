O prefeito de São Mateus, Daniel da Açaí, durante sessão da Câmara de votava seu impeachment Crédito: Reprodução | Câmara de São Mateus

O Ministério Público Federal (MPF) denunciou o prefeito de São Mateus (ES), Daniel Santana (sem partido), conhecido como Daniel da Açaí, por organização criminosa. Outras 12 pessoas, entre empresários e gente com cargo na prefeitura, também foram denunciadas. O MPF também pediu à Justiça o afastamento do prefeito do cargo.

Daniel chegou a ser preso pela Polícia Federal na Operação Minucius, realizada em 2021. Na ocasião da prisão, a defesa do prefeito negou que ele tenha participado de qualquer atividade ilegal.

Your browser does not support the audio element. MPF denuncia prefeito de São Mateus por organização criminosa e pede novo afastamento

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de São Mateus e não havia obtido retorno até a última atualização deste texto.

PRISÃO E AFASTAMENTO

Daniel foi preso em setembro de 2021 em uma operação da Polícia Federal, suspeito de desvio de dinheiro público. Na casa do prefeito, a PF encontrou R$ 400 mil em espécie. Em uma empresa dele, foram mais R$ 300 mil.

Segundo a PF, foi montado na cidade um esquema de corrupção com superfaturamento de serviços públicos.

No início de outubro, a Justiça Federal anulou a prisão do prefeito e de mais cinco pessoas presas na mesma operação.

Ele foi solto, mas a Justiça decidiu pelo afastamento dele do cargo e a cidade foi governada interinamente pelo vice-prefeito, Ailton Caffeu (Cidadania).

Daniel voltou ao cargo em 23 de dezembro, por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

PROCESSO DE IMPEACHMENT

A Câmara de Vereadores de São Mateus rejeitou, durante sessão extraordinária na terça-feira 22 de fevereiro, o processo de impeachment contra o prefeito Daniel Santana. Por 8 votos a 3, o Legislativo municipal decidiu que o prefeito deve continuar no cargo

Para que Daniel perdesse o cargo, seriam necessários ao menos 8 votos a favor do impeachment entre os 11 vereadores. A sessão durou cerca de quatro horas.

A Comissão Processante formada pelos vereadores analisou as denúncias de que o prefeito seria o líder de um esquema de fraudes, propinas e lavagem de dinheiro na prefeitura da cidade, como apontado na Operação Minucius, deflagrada pela Polícia Federal.

PREFEITO FOI PRESO EM SETEMBRO DO ANO PASSADO PELA PF

As irregularidades foram identificadas a partir da quebra do sigilo telefônico dos empresários em novembro de 2020, na Operação Resgate, que investigava o superfaturamento em contratos de aluguel de ambulâncias. As mensagens, áudios e ligações feitas pelos empresários mostraram que o prefeito e a chefe de gabinete teriam atuado em conluio para simular a concorrência em licitações.

Segundo a Polícia Federal, os empresários faziam um rodízio de licitações e há indícios da prática de "cartas marcadas" em contratos com as prefeituras de São Mateus, de Linhares e de Vila Valério. A PF citou como participantes do esquema as empresas K&K gêneros alimentícios, Estrela Shows e Eventos, Massete Estrutura e eventos e Multiface Serviços.

LINHA DO TEMPO DO CASO