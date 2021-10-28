Prefeito afastado de São Mateus, Daniel Santana Barbosa, o Daniel da Açaí Crédito: Reprodução

Your browser does not support the audio element. Processo de impeachment: veja acusações contra prefeito de São Mateus que foi preso

RELEMBRE AS ACUSAÇÕES

Líder do esquema:

À época, o superintendente regional da Polícia Federal, Eugênio Ricas, afirmou que os indícios demonstraram que o gestor era o líder da organização criminosa, como agente político. Ricas ainda ressaltou que a organização criminosa tinha um esquema piramidal, em que cada pessoa tinha uma função bem definida

Fraude na compra do kit merenda:

Além da fraude na licitação, a PF apura sobrepreço e suposto pagamento de propina para a empresa K&K gêneros alimentícios, que venceu os dois certames. Segundo a investigação, a empresa tem vários contratos semelhantes com outras prefeituras do Estado, movimentando “vultuosas quantias, a despeito de ser uma microempresa com capital social de apenas R$ 110 mil”.

A empresa recebeu R$ 860 mil para a venda de 10 mil cestas básicas – R$ 86 por cesta básica – e R$ 792.630 para o fornecimento de 17.614 kits de merenda escolar – R$ 45, cada um –, a serem entregues para os alunos da rede municipal de ensino.

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20% de propina em obra de passarela em Guriri:

A empresa contratada para a construção dos 385 metros de passarelas de madeira foi a Multiface Serviços e Produções Ltda, que recebeu R$ 493,4 mil pela empreitada.

De acordo com a investigação da PF e do Ministério Público Federal (MPF) , os valores orçados eram, aparentemente, superiores aos que são praticados no mercado. A Polícia Federal também chamou a atenção para o valor elevado de pagamentos feitos pela Prefeitura de São Mateus à Multiface, que correspondem, atualmente, a R$ 26,6 milhões.

O QUE DIZEM OS CITADOS

Por nota, a defesa de Daniel Santana Barbosa afirmou que sempre seguiu confiante na atuação do Poder Judiciário.