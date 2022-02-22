Câmara de São Mateus vota impeachment de Daniel da Açaí em meio a impasse sobre prazos

Vereadores aprovam a abertura de processo de impeachment contra prefeito afastado Daniel da Açaí. Crédito: Assessoria | Câmara de São Mateus

A Casa terá como base as denúncias de que o prefeito seria o líder de um esquema de fraudes, propinas e lavagem de dinheiro na prefeitura da cidade. Para que Daniel tenha o mandato cassado, é preciso que 8 dos 11 vereadores votem a favor do impeachment.

A votação acontece em meio a um impasse sobre a validade do processo. Durante a sessão ordinária realizada nesta segunda-feira (21), o vereador Cristiano Balanga (PROS) questionou a Procuradoria da Câmara se o prazo do processo havia expirado.

Ainda na sessão, o presidente da Casa, Paulo Fundão (PP), leu o parecer da procuradoria. Inicialmente, o departamento jurídico da Câmara apontou que a tramitação do processo ocorre conforme determina o Decreto-Lei 201/1997.

VII - O processo, a que se refere este artigo, deverá estar concluído dentro em noventa dias, contados da data em que se efetivar a notificação do acusado. Transcorrido o prazo sem o julgamento, o processo será arquivado, sem prejuízo de nova denúncia ainda que sobre os mesmos fatos.

O documento da Procuradoria indica que, levando em consideração o prazo em que a notificação da Comissão Processante foi publicada no Diário Oficial do Espírito Santo, no dia 23 de novembro de 2021, o prazo foi ultrapassado, contabilizando 91 dias corridos na segunda-feira (21).

Ainda na sessão ordinária, o presidente da Comissão Processante, vereador Carlinho Simião (Podemos) se pronunciou e disse que tem elementos que sustentam que o processo seja apreciado nesta terça-feira (22). Citou inclusive, que os trabalhos da comissão foram suspensos por causa do avanço da Covid-19 na cidade.

Diante do impasse, o presidente da Câmara decidiu manter a votação.

A defesa do Daniel da Açai ressaltou que há um parecer da procuradoria da Câmara quanto à realização da votação. A defesa disse que vai esperar a sessão para emitir uma nota.

A SESSÃO

Durante a sessão, o processo será lido integralmente, e então, os vereadores têm 15 minutos cada, caso queiram se manifestar.

Daniel da Açaí, ou seu procurador, terá o prazo mínimo de duas horas para apresentar a sua defesa. Concluída a manifestação, começam as votações dos vereadores para decidir se o prefeito é ou não culpado pelas infrações da denúncia.