Vídeo: óleo na pista provoca acidente na Curva do Saldanha, em Vitória

A Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) informa que após derramamento de óleo na Avenida Vitória, sentido Jucutuquara, na altura da Curva do Saldanha, agentes de Trânsito da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) colocaram areia na via para evitar acidentes. O prosseguimento da ocorrência, devido a um chamado feito por motociclista, foi dado pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar. A via foi liberada após a limpeza.