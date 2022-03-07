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Flagrante

Vídeo: óleo na pista provoca acidente na Curva do Saldanha, em Vitória

Trecho da Avenida Vitória , no sentido Jucutuquara, foi limpo pela Guarda de Vitória

Publicado em 

07 mar 2022 às 13:11

Publicado em 07 de Março de 2022 às 13:11

Pelo menos três motociclistas caíram na pista da Curva do Saldanha, em Vitória, na manhã desta segunda-feira (7) devido a um derramamento de óleo no asfalto. Uma pessoa que passava pelo local flagrou um dos acidentes (veja vídeo acima).  
A Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) informa que após derramamento de óleo na Avenida Vitória, sentido Jucutuquara, na altura da Curva do Saldanha, agentes de Trânsito da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) colocaram areia na via para evitar acidentes. O prosseguimento da ocorrência, devido a um chamado feito por motociclista, foi dado pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar. A via foi liberada após a limpeza.

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