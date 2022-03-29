Suspeitos de envolvimento em duplo homicídio na Serra são presos

Ingrid Vasconcellos dos Santos e Eduardo Nascimento Loureiro foram apontados pela polícia como mandantes de duplo assassinato Crédito: Divulgação/PCES

Segundo a polícia, os presos são Ingrid Vasconcellos dos Santo e Eduardo Nascimento Loureiro, ambos de 40 anos e apontados como mandantes do crime; Jonison Lage dos Santo, de 31 anos; e Genivaldo Ferreira da Silva, conhecido como "Maxixe", de 29, apontados como executor e intermediário do duplo assassinato.

Jonison Lage dos Santos de 31 anos e Genivaldo Ferreira da Silva, conhecido como Maxixe, de 29 anos, executor e intermediário do duplo assassinato na Serra Crédito: Divulgação/PCES

Todos tinham mandados de prisão em aberto e são réus em ação penal que tramita na Justiça. Segundo as investigações, os mandantes comandavam o tráfico de drogas da Rua da Fartura, em Vila Nova de Colares, e o crime está relacionado à disputa entre grupos criminosos.

De acordo com a polícia, essas prisões significam a desarticulação deste grupo, responsável por alguns assassinatos na Serra.

O CRIME

As vítimas tinham 36 e 45 anos. O mais novo levou seis tiros e o de 45 anos foi baleado uma vez. Testemunhas contaram que o assassino passou de moto atirando.

A Polícia Militar foi chamada por moradores que escutaram muitos tiros na rua. Os policias foram ao bairro e encontraram os corpos no chão.

No mesmo bairro, pouco antes dos assassinatos, uma adolescente de 15 anos ficou ferida após ser baleada em rua próxima do local onde os homens foram mortos. Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.