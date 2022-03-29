Suspeitos de envolvimento em duplo homicídio na Serra são presos

A Polícia Civil prendeu quatro suspeitos de envolvimento em um duplo homicídio ocorrido no dia 23 de dezembro de 2021, em um bar do bairro Vila Nova de Colares, em Serra, na Grande Vitória. Os presos são dois mandantes, o executor e o intermediário do crime.
Segundo a polícia, os presos são Ingrid Vasconcellos dos Santo e Eduardo Nascimento Loureiro, ambos de 40 anos e apontados como mandantes do crime; Jonison Lage dos Santo, de 31 anos; e Genivaldo Ferreira da Silva, conhecido como "Maxixe", de 29, apontados como executor e intermediário do duplo assassinato.
Todos tinham mandados de prisão em aberto e são réus em ação penal que tramita na Justiça. Segundo as investigações, os mandantes comandavam o tráfico de drogas da Rua da Fartura, em Vila Nova de Colares, e o crime está relacionado à disputa entre grupos criminosos.
De acordo com a polícia, essas prisões significam a desarticulação deste grupo, responsável por alguns assassinatos na Serra.
O CRIME
As vítimas tinham 36 e 45 anos. O mais novo levou seis tiros e o de 45 anos foi baleado uma vez. Testemunhas contaram que o assassino passou de moto atirando.
A Polícia Militar foi chamada por moradores que escutaram muitos tiros na rua. Os policias foram ao bairro e encontraram os corpos no chão.
No mesmo bairro, pouco antes dos assassinatos, uma adolescente de 15 anos ficou ferida após ser baleada em rua próxima do local onde os homens foram mortos. Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
Com informações de G1 ES e da TV Gazeta