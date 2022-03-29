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Polícia Civil

Suspeitos de envolvimento em duplo homicídio na Serra são presos

Crime aconteceu em 23 de dezembro de 2021, quando dois homens foram mortos com vários tiros em um bar; suspeitos comandavam tráfico de drogas da região
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mar 2022 às 12:15

Publicado em 29 de Março de 2022 às 12:15

Ingrid Vasconcellos dos Santos e Eduardo Nascimento Loureiro, foram apontados pela polícia como mandantes de duplo assassinato
Ingrid Vasconcellos dos Santos e Eduardo Nascimento Loureiro foram apontados pela polícia como mandantes de duplo assassinato Crédito: Divulgação/PCES
Polícia Civil prendeu quatro suspeitos de envolvimento em um duplo homicídio ocorrido no dia 23 de dezembro de 2021, em um bar do bairro Vila Nova de Colares, em Serra, na Grande Vitória. Os presos são dois mandantes, o executor e o intermediário do crime.
Segundo a polícia, os presos são Ingrid Vasconcellos dos Santo e Eduardo Nascimento Loureiro, ambos de 40 anos e apontados como mandantes do crime; Jonison Lage dos Santo, de 31 anos; e Genivaldo Ferreira da Silva, conhecido como "Maxixe", de 29, apontados como executor e intermediário do duplo assassinato.
Jonison Lage dos Santos de 31 anos e Genivaldo Ferreira da Silva, conhecido como Maxixe, de 29 anos, executor e intermediário do duplo assassinato na Serra
Jonison Lage dos Santos de 31 anos e Genivaldo Ferreira da Silva, conhecido como Maxixe, de 29 anos, executor e intermediário do duplo assassinato na Serra Crédito: Divulgação/PCES
Todos tinham mandados de prisão em aberto e são réus em ação penal que tramita na Justiça. Segundo as investigações, os mandantes comandavam o tráfico de drogas da Rua da Fartura, em Vila Nova de Colares, e o crime está relacionado à disputa entre grupos criminosos.
De acordo com a polícia, essas prisões significam a desarticulação deste grupo, responsável por alguns assassinatos na Serra.

O CRIME

As vítimas tinham 36 e 45 anos. O mais novo levou seis tiros e o de 45 anos foi baleado uma vez. Testemunhas contaram que o assassino passou de moto atirando.
A Polícia Militar foi chamada por moradores que escutaram muitos tiros na rua. Os policias foram ao bairro e encontraram os corpos no chão.
No mesmo bairro, pouco antes dos assassinatos, uma adolescente de 15 anos ficou ferida após ser baleada em rua próxima do local onde os homens foram mortos. Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
Com informações de G1 ES e da TV Gazeta

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