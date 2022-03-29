O quarto suspeito de envolvimento na chacina de Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo, foi preso na manhã desta terça-feira (29) na zona rural de Jaguaré. Segundo informações da Polícia Militar, o homem, identificado como Izac da Silva Santos, estava escondido dentro de uma casa em uma região de mata e foi necessário montar um cerco para pegá-lo.
A PM encontrou com o suspeito uma pistola 9 mm, que pertencia ao empresário Claiton Favoreto, morto em fevereiro, em um crime de latrocínio, em Vila Valério.
Izac tinha mandado de prisão em aberto por ter fugido do sistema prisional e é suspeito de participação no crime que chocou o Espírito Santo, em fevereiro deste ano. Quatro pessoas morreram na chacina: Clauzira Flegler, de 41 anos; os filhos dela, Leandro Flegler, 22, e Karine Flegler, 15, e o namorado de Karine, identificado como Vinicius Silva Pinto, 25.
Durante a ação policial nesta manhã, um jovem também foi preso e uma adolescente apreendida por porte ilegal de arma. Todos foram conduzidos para a Delegacia de São Mateus. Além da pistola, o trio mantinha uma espingarda. Outros materiais foram encontrados na casa, como carregadores, munições, coletes e celulares.
Segundo a Polícia Civil, a ocorrência está em andamento na Delegacia Regional de São Mateus.
Quarto suspeito de participar de chacina em Vila Valério é preso
CHACINA EM VILA VALÉRIO
O crime aconteceu no dia 24 de fevereiro. Quatro homens chegaram em duas motos e, em seguida, efetuaram os disparos. Duas vítimas foram encontradas mortas dentro de casa e outras duas no quintal, quando tentaram fugir da ação criminosa.
Dos quatro suspeitos de participarem da chacina, dois morreram em confrontos com a polícia. Um outro foi preso no dia 18 de março em Vila Valério. Ele confirmou que os dois mortos participaram do crime e um deles também teve envolvimento na morte do empresário.
O alvo seria Vinícius, namorado de Karine. A suspeita do delegado que investiga o caso, Rafael Caliman, é que a família tenha sido morta por queima de arquivo.