Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Jaguaré

Quarto suspeito de participar de chacina em Vila Valério é preso

O homem estava em uma casa na zona rural de Jaguaré; quatro pessoas morreram na chacina, que aconteceu em fevereiro deste ano

Publicado em 29 de Março de 2022 às 10:59

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

29 mar 2022 às 10:59
Local onde suspeito de participação na chacina foi preso, no interior de Jaguaré
Local onde suspeito de participação na chacina foi preso, no interior de Jaguaré Crédito: Divulgação/PMES
O quarto suspeito de envolvimento na chacina de Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo, foi preso na manhã desta terça-feira (29) na zona rural de Jaguaré. Segundo informações da Polícia Militar, o homem, identificado como Izac da Silva Santos, estava escondido dentro de uma casa em uma região de mata e foi necessário montar um cerco para pegá-lo.
A PM encontrou com o suspeito uma pistola 9 mm, que pertencia ao empresário Claiton Favoreto, morto em fevereiro, em um crime de latrocínio, em Vila Valério.
Izac tinha mandado de prisão em aberto por ter fugido do sistema prisional e é suspeito de participação no crime que chocou o Espírito Santo, em fevereiro deste ano. Quatro pessoas morreram na chacina: Clauzira Flegler, de 41 anos; os filhos dela, Leandro Flegler, 22, e Karine Flegler, 15, e o namorado de Karine, identificado como Vinicius Silva Pinto, 25.
Mãe, filhos e namorado da jovem são vítimas de chacina em Vila Valério, Noroeste do ES
Mãe, filhos e namorado da jovem são vítimas de chacina em Vila Valério, Noroeste do ES Crédito: Montagem
Durante a ação policial nesta manhã, um jovem também foi preso e uma adolescente apreendida por porte ilegal de arma. Todos foram conduzidos para a Delegacia de São Mateus. Além da pistola, o trio mantinha uma espingarda. Outros materiais foram encontrados na casa, como carregadores, munições, coletes e celulares.
Segundo a Polícia Civil, a ocorrência está em andamento na Delegacia Regional de São Mateus.
Quarto suspeito de participar de chacina em Vila Valério é preso

CHACINA EM VILA VALÉRIO

O crime aconteceu no dia 24 de fevereiro. Quatro homens chegaram em duas motos e, em seguida, efetuaram os disparos. Duas vítimas foram encontradas mortas dentro de casa e outras duas no quintal, quando tentaram fugir da ação criminosa.
Dos quatro suspeitos de participarem da chacina, dois morreram em confrontos com a polícia. Um outro foi preso no dia 18 de março em Vila Valério. Ele confirmou que os dois mortos participaram do crime e um deles também teve envolvimento na morte do empresário.
O alvo seria Vinícius, namorado de Karine. A suspeita do delegado que investiga o caso, Rafael Caliman, é que a família tenha sido morta por queima de arquivo.

Veja Também

Vídeo: quantidade de caramujos africanos impressiona em Jaguaré

Adolescente confessa estupro de prima de 8 anos em Jaguaré

Homem é morto e PM fica ferido durante confronto em Jaguaré

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jaguaré Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados