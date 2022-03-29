Quarto suspeito de participar de chacina em Vila Valério é preso

Local onde suspeito de participação na chacina foi preso, no interior de Jaguaré Crédito: Divulgação/PMES

O quarto suspeito de envolvimento na chacina de Vila Valério , no Noroeste do Espírito Santo, foi preso na manhã desta terça-feira (29) na zona rural de Jaguaré . Segundo informações da Polícia Militar , o homem, identificado como Izac da Silva Santos, estava escondido dentro de uma casa em uma região de mata e foi necessário montar um cerco para pegá-lo.

Izac tinha mandado de prisão em aberto por ter fugido do sistema prisional e é suspeito de participação no crime que chocou o Espírito Santo, em fevereiro deste ano. Quatro pessoas morreram na chacina : Clauzira Flegler, de 41 anos; os filhos dela, Leandro Flegler, 22, e Karine Flegler, 15, e o namorado de Karine, identificado como Vinicius Silva Pinto, 25.

Mãe, filhos e namorado da jovem são vítimas de chacina em Vila Valério, Noroeste do ES Crédito: Montagem

Durante a ação policial nesta manhã, um jovem também foi preso e uma adolescente apreendida por porte ilegal de arma. Todos foram conduzidos para a Delegacia de São Mateus. Além da pistola, o trio mantinha uma espingarda. Outros materiais foram encontrados na casa, como carregadores, munições, coletes e celulares.

Segundo a Polícia Civil , a ocorrência está em andamento na Delegacia Regional de São Mateus.

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CHACINA EM VILA VALÉRIO

O crime aconteceu no dia 24 de fevereiro. Quatro homens chegaram em duas motos e, em seguida, efetuaram os disparos. Duas vítimas foram encontradas mortas dentro de casa e outras duas no quintal, quando tentaram fugir da ação criminosa.