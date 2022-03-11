Homem é morto e PM fica ferido durante confronto em Jaguaré

Tudo ocorreu em uma região de um beco que era observado pela polícia, com intenção de frustrar possíveis práticas ilícitas. Os policiais militares, em uma viatura, perceberam que dois homens caminhavam em direção a eles, depois de passarem por uma lavoura.

Segundo a PM, logo em seguida, os indivíduos iniciaram os disparos, que foram revidados pelos militares. No confronto, um suspeito conseguiu fugir e não foi mais localizado. O outro foi alvejado e, mesmo caído no chão, conseguiu atirar até descarregar a arma contra os militares, ferindo um soldado na canela e na coxa.

Materiais recolhidos com o homem que morreu no confronto Crédito: Divulgação/PM

Os dois feridos foram socorridos e encaminhados para o Hospital de Jaguaré, onde o suspeito acabou indo a óbito. Com ele foi apreendida uma pistola calibre 380, um carregador extra com nove munições, um rádio comunicador, 17 pedras de crack, quatro papelotes de cocaína e uma bucha de maconha.

O PM recebeu os primeiros atendimentos no local e depois foi transferido para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. Após todos os procedimentos médicos necessários, teve alta nesta manhã.

O corpo do homem foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares. O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Jaguaré. A população pode contribuir com informações de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181.