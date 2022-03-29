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Mandado de prisão

Polícia caça dono de arma usada em ameaça de massacre a escola de Linhares

Homem é irmão de um dos adolescentes suspeitos de serem autores das ameaças. Delegado disse que já pediu a prisão preventiva dele terça-feira (29)
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

29 mar 2022 às 18:35

Publicado em 29 de Março de 2022 às 18:35

Após a apreensão de dois adolescentes, de 13 e 15 anos, suspeitos de ameaçarem realizar massacre na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Professor Manoel Abreu, no bairro Bebedouro, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, a Polícia Civil agora procura o irmão de um deles, que seria o dono da arma usada nas ameaças. O homem, que não teve a idade informada pela corporação, é considerado foragido. O caso veio à tona na manhã desta terça-feira (29) após a Polícia Militar ser acionada devido a mensagens trocadas em redes sociais pelos menores que combinavam o ataque.
Além das mensagens, um dos jovens postou em uma rede social uma foto da arma que seria utilizada no massacre, contendo a frase a seguir na legenda: “Massacre segunda-feira”. Após receberem a denúncia, os policiais deram início às investigações e chegaram identificaram os dois suspeitos.
Polícia procura dono da arma utilizada em ameaça de massacre em escola em Linhares
Polícia procura dono da arma utilizada em ameaça de massacre em escola em Linhares Crédito: Polícia Civil | Divulgação
Os adolescentes foram encaminhados para a 16ª Delegacia Regional de Linhares. Em depoimento na tarde desta terça-feira, eles afirmaram que se tratava de uma brincadeira, e que não tinham intenção de machucar colegas e professores. Apesar da alegação dos adolescentes de que seria uma brincadeira, a arma que aparece na foto é real. "Descobrimos que a arma usada nas ameaças realmente existe e pertence ao irmão do jovem de 13 anos de idade. Trata-se de um elemento maior de idade, que já tem passagens por tráfico de entorpecentes e roubo, e que está sendo procurado pela Polícia Civil", disse o delegado Fabrício Lucindo.
Em entrevista à repórter Ariele Rui, da TV Gazeta Norte, o delegado disse que pediu a prisão preventiva do dono da arma. Já os adolescentes vão responder por crime análogo ao de ameaça.
“Após serem ouvidos na presença dos pais e do Conselho Tutelar, os dois foram reintegrados à família. Eles responderão por ato infracional análogo ao crime de ameaça e o procedimento será encaminhado para a Vara de Infância e Juventude de Linhares”, acrescentou o delegado Fabrício Lucindo.

ATAQUE COMBINADO POR MENSAGENS

Os dois adolescentes são estudantes da escola. Eles estão envolvidos em uma troca de mensagens com publicações de uma foto com uma arma e ameaças de morte a outros alunos da escola.
Em uma das conversas, um diz para o outro: "Se quiser ajuda no massacre, me chama porque eu estou doido para matar um". Depois perguntaram quando e em qual sala começaram a ação.
Em outra troca de mensagens, um dos estudantes encaminha o texto escrito por um dos adolescentes: “Mas como vai ter mais gente, com certeza vai espalhar. Eu vou ter que ir de sala em sala, e matar cada um”.
Mensagens trocadas pelos adolescentes que combinavam o ataquea escola Crédito: Reprodução | Redes Sociais
A reportagem da TV Gazeta Norte foi até a EEEFM Professor Manoel Abreu, na manhã desta terça-feira, e apurou que os alunos foram liberados mais cedo para voltarem para casa. Pais foram buscar os filhos, preocupados com a situação. A direção da escola informou que, durante a tarde, as aulas seguiram normalmente.

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