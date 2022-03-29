Polícia caça dono de arma usada em ameaça de massacre a escola de Linhares

Além das mensagens, um dos jovens postou em uma rede social uma foto da arma que seria utilizada no massacre, contendo a frase a seguir na legenda: “Massacre segunda-feira”. Após receberem a denúncia, os policiais deram início às investigações e chegaram identificaram os dois suspeitos.

Polícia procura dono da arma utilizada em ameaça de massacre em escola em Linhares Crédito: Polícia Civil | Divulgação

Os adolescentes foram encaminhados para a 16ª Delegacia Regional de Linhares. Em depoimento na tarde desta terça-feira, eles afirmaram que se tratava de uma brincadeira, e que não tinham intenção de machucar colegas e professores. Apesar da alegação dos adolescentes de que seria uma brincadeira, a arma que aparece na foto é real. "Descobrimos que a arma usada nas ameaças realmente existe e pertence ao irmão do jovem de 13 anos de idade. Trata-se de um elemento maior de idade, que já tem passagens por tráfico de entorpecentes e roubo, e que está sendo procurado pela Polícia Civil", disse o delegado Fabrício Lucindo.

Em entrevista à repórter Ariele Rui, da TV Gazeta Norte, o delegado disse que pediu a prisão preventiva do dono da arma. Já os adolescentes vão responder por crime análogo ao de ameaça.

“Após serem ouvidos na presença dos pais e do Conselho Tutelar, os dois foram reintegrados à família. Eles responderão por ato infracional análogo ao crime de ameaça e o procedimento será encaminhado para a Vara de Infância e Juventude de Linhares”, acrescentou o delegado Fabrício Lucindo.

ATAQUE COMBINADO POR MENSAGENS

Os dois adolescentes são estudantes da escola. Eles estão envolvidos em uma troca de mensagens com publicações de uma foto com uma arma e ameaças de morte a outros alunos da escola.

Em uma das conversas, um diz para o outro: "Se quiser ajuda no massacre, me chama porque eu estou doido para matar um". Depois perguntaram quando e em qual sala começaram a ação.

Em outra troca de mensagens, um dos estudantes encaminha o texto escrito por um dos adolescentes: “Mas como vai ter mais gente, com certeza vai espalhar. Eu vou ter que ir de sala em sala, e matar cada um”.

Mensagens trocadas pelos adolescentes que combinavam o ataquea escola Crédito: Reprodução | Redes Sociais