Carro pega fogo e Bombeiros controlam as chamas na orla de Camburi

Um carro pegou fogo, na Avenida Dante Micheline, no final da Praia de Camburi, em frente ao Parque da Vale no começo da manhã deste domingo (10). A área foi isolada até a chegada dos militares do Corpo de Bombeiros.
De acordo com testemunhas, o motorista estava sozinho no veículo, e ao parar no sinal percebeu uma fumaça saindo do motor do automóvel. Ao sair do carro, o fogo se alastrou rapidamente.
Os Bombeiros foram acionados e rapidamente apagaram as chamas, entretanto o fogo consumiu todo o veículo. O condutor, que não foi identificado, não se feriu.