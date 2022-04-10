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Carro pega fogo e Bombeiros controlam as chamas na orla de Camburi

Fogo começou quando o motorista parou com o veículo no semáforo. Fumaça se alastrou e só deu tempo do condutor deixar o carro para se salvar; caso ocorreu na manhã deste domingo (10)
Gabriela Molina

Gabriela Molina

Publicado em 

10 abr 2022 às 11:10

Publicado em 10 de Abril de 2022 às 11:10

Um carro pegou fogo, na Avenida Dante Micheline, no final da Praia de Camburi, em frente ao Parque da Vale no começo da manhã deste domingo (10). A área foi isolada até a chegada dos militares do Corpo de Bombeiros. 
De acordo com testemunhas, o motorista estava sozinho no veículo, e ao parar no sinal percebeu uma fumaça saindo do motor do automóvel. Ao sair do carro, o fogo se alastrou rapidamente.
Os Bombeiros foram acionados e rapidamente apagaram as chamas, entretanto o fogo consumiu todo o veículo. O condutor, que não foi identificado, não se feriu.

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