Nova Venécia empata com o Brasiliense e vai às oitavas de final da Série D

Em partida que chegou ao fim com invasão dos torcedores do Brasiliense no gramado, o Nova Venécia se classificou para as oitavas de final do Campeonato Brasileiro Série D 2022. O Leão do Norte empatou, por 1 a 1 (ida: 3 a 1), com o Jacaré, na tarde deste domingo (31), no Abadião. Como prevê o regulamento, o time capixaba fica com a vaga e enfrenta a Portuguesa-RJ.
Autor do único gol do Brasiliense, o atacante Hernane Brocador converteu de pênalti. Aos 11 minutos do segundo tempo, o jogador bateu no canto inferior direito para marcar. Aos 36, Odilávio deixou tudo igual também em penalidade máxima.
O JOGO
A etapa inicial foi truncada, com as duas equipes se lançando ao ataque. Mandante, o Brasiliense foi para cima e logo nos minutos iniciais testou o goleiro Paulo Henrique em sucessivos cruzamentos buscando Hernane Brocador. Depois, o Nova Venécia conseguiu o primeiro escanteio, bem como a primeira finalização do confronto.
O Leão do Norte teve uma grande chance aos 13 minutos, quando Dodô recuperou a bola no campo de ataque. No entanto, livre de marcação na pequena área, Caio Monteiro tentou finalizar de letra e furou. Antes da parada para a hidratação, o Jacaré intimidou o Nova Venécia com sucessivas oportunidades de marcar. A partida permaneceu lá e cá, mas com o time capixaba ainda pendendo a aproveitar os contra-ataques que se tornaram raros. Nos acréscimos, Tartá fez grande jogada mas não conseguiu deixar o Brasiliense a frente no marcador.
O Brasiliense abriu o placar de pênalti, aos 11 minutos. Após quatro minutos de discussão, Hernane Brocador cobrou pênalti no canto inferior direito para diminuir a vantagem do Leão do Norte, Completamente perdido em campo, o Nova Venécia pouco fez e abusou da “cera”. O cenário de pressão do Jacaré foi intensificado no segundo tempo. A equipe mandante concentrou a bola no campo de ataque e o Nova Venécia não chegava ao gol de Artur.
Em contra-ataque, aos 36, Dodô caiu na área dividida com Keynan e o juiz marcou pênalti. Odilávio foi para a bola e bateu firme no canto superior esquerdo sem chances para o goleiro. O Brasiliense seguiu em cima e Cabralzinho ainda chutou uma bola na trave. Nos acréscimos, Matheus Barboza encobriu o goleiro Paulo Henrique, mas Lucas Tavares tirou em cima da linha. Quem também salvou o Nova Venécia foi o goleiro Paulo Henrique em chute de Romarinho.
Antes do apito final, a torcida do Brasiliense invadiu o gramado do Abadião, o time do capixaba se trancou no vestiário e houve conflito com a polícia militar. Com a torcida do Jacaré atirando objetos no campo e despertando o estádio, a partida não teve continuidade.