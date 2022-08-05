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Jogo decisivo

Real Noroeste recebe Caxias em jogo válido pelas oitavas de final da Série D

Time de Águia Branca enfrenta adversário tradicional do Rio Grande do Sul buscando não repetir erros do último confronto
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

05 ago 2022 às 17:47

Publicado em 05 de Agosto de 2022 às 17:47

Duzinho Reis cobra foco e equilíbrio para a equipe do Real Noroeste
Duzinho Reis cobra foco e equilíbrio para a equipe do Real Noroeste Crédito: Júnior Sapo
No próximo domingo (7), o Real Noroeste recebe o Caxias, no José Olímpio da Rocha, em jogo válido pelas oitavas de final da Série D. O jogo acontece às 15h e possui grande importância para as pretensões do clube merengue na competição.
Na última eliminatória, os capixabas de Águia Branca deram um susto nos torcedores. Após vencer o primeiro jogo contra o Anápolis, em casa, por 5 a 2, o Real poderia perder por até dois gols de diferença que se classificaria. No entanto, o clube goiano venceu por 3 a 0 e levou a partida para os pênaltis. Para a alegria do torcedor merengue, Weide pegou três cobranças e classificou o time para as oitavas.
O treinador da equipe, Duzinho Reis, comentou que a semana de trabalhos da equipe foi focada em corrigir os pontos que o time pecou em Goiânia, para não voltarem a acontecer.  “Temos que procurar fazer um jogo intenso e aplicado, pois sabemos que vamos enfrentar uma grande equipe”, completou.
A palavra-chave para o Real Noroeste se classificar é foco. A equipe se mostrou desconcentrada no último jogo e agora tem a chance de aprender com os erros. “Esse é o pensamento, procurar fazer dois jogos equilibrados para que possamos alcançar o tão sonhado objetivo que é passar para a próxima fase”, afirmou Duzinho, que pede concentração para a equipe contra o Caxias.

CAMPANHA DO CAXIAS

O ano de 2022 tem sido bom para o adversário do Real Noroeste. No Campeonato Gaúcho, o Caxias ficou em quinto lugar na primeira fase, quase se classificando para a semifinal da competição. Já na Série D, o clube gaúcho foi primeiro colocado do Grupo 8, com 27 pontos, e se classificou para as oitavas após derrotar, nos pênaltis, a forte equipe do Oeste.

O JOGO

  • Real Noroeste x Caxias
  • Local: Estádio José Olímpio da Rocha
  • Horário: 15h
  • Dia: domingo (07) 
  • Fase: Oitavas de Final (Ida)

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