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Futebol Capixaba

Jogador do Nova Venécia fala sobre ataque da torcida do Brasiliense

Jairo, ídolo do Leão do Norte lamenta ameaças de agressão, mas destaca caminho para o sonhado acesso à Série C do Brasileirão
Vitor Nicchio

Vitor Nicchio

Publicado em 

02 ago 2022 às 12:05

Publicado em 02 de Agosto de 2022 às 12:05

Jairo, jogador do Nova Venécia
Jairo, jogador do Nova Venécia Crédito: Thiago Félix / Nova Venécia
No último domingo (31), o Nova Venécia conseguiu dar mais um passo rumo ao acesso no Campeonato Brasileiro Série D ao empatar em 1 a 1 com o Brasiliense, pelo jogo de volta da segunda fase. O sonho da cidade do interior do Espírito Santo, no entanto, virou pesadelo nos minutos finais com a invasão da torcida do Jacaré no gramado.
O bom relacionamento dos jogadores do Leão do Norte em campo virou união no vestiário, que se tornou o esconderijo dos atletas. O mais conhecido dessa turma é o lateral-direito Jairo, que está no clube desde a fundação. Presente em 54 dos 63 jogos da história do Nova Venécia, o jogador é o que mais vestiu a camisa da equipe capixaba.
Aos 26 anos, Jairo está vivendo um bom momento na carreira e esteve nos 180 minutos do embate com o Brasiliense. Sobre o risco enfrentado, o jogador foi claro: nunca viveu uma situação parecida em quase dez anos de carreira e não apoia a pressão que ultrapassou os limites da arquibancada.
"Um momento que nunca tinha passado, algo que não esperávamos, lamentável demais essa situação. Algo que ficará marcado negativamente, mas graças a Deus nenhum de nós saiu ferido, conseguimos sair a tempo do campo", declarou o jogador.

VEJA O MOMENTO DA INVASÃO AO GRAMADO

Com o passar dos jogos, o desgaste vai acumulando. Apesar do perigo envolvendo ameaça à integridade física e psicológica, Jairo destacou que a equipe precisa comemorar a classificação para não perder o foco da campanha histórica como debutante. "A gente tem nossa própria motivação dentro de cada um de nós. Nosso time é um time novo que tem muito a crescer e evoluir. Então, todos nós sonhamos grande e buscaremos sempre o objetivo do clube que nos levará aos nossos objetivos pessoais".
O desempenho das partidas diante do Brasiliense é avaliado pelo grupo como positivo. Sem ter sido derrotado, o Nova Venécia foi capaz de eliminar o Jacaré que construiu a melhor campanha da primeira fase da Série D - igualado ao Retrô. "A gente sabia que seria um jogo difícil, por se tratar de uma boa equipe, mas soubemos controlar bem o jogo e sair com um bom resultado", complementou Jairo.
Nas oitavas de final o Nova Venécia enfrenta a Portuguesa-RJ. O jogo de ida está marcado para sábado, dia 6, a partir das 15h (de Brasília) no Estádio Luso-Brasileiro. 

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