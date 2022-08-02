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Concentração

Susto pode servir de lição para o Real Noroeste contra o Caxias na Série D

Clube merengue avançou para as oitavas de final da competição após vencer o Anápolis nos pênaltis. Equipe capixaba havia construído vantagem confortável no jogo da ida, que não foi o suficiente para avançar no tempo normal
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

02 ago 2022 às 20:30

Publicado em 02 de Agosto de 2022 às 20:30

Weidi, goleiro do Real Noroeste, brilhou na decisão por pênaltis na Série D
Weidi, goleiro do Real Noroeste, brilhou na decisão por pênaltis na Série D Crédito: Henrique Montovanelli/FES
O Real Noroeste está nas oitavas de final da Série D. O clube merengue se classificou para a próxima fase e enfrentará o Caxias, do Rio Grande do Sul. No entanto, o time não teve vida fácil e passou um susto enorme, quando deixou uma vantagem de 3 gols escapar e só derrotou o Anápolis nos pênaltis.
O primeiro jogo do duelo contra os goianos terminou 5 a 2 para o Real. Com isso, na volta os capixabas podiam perder por até dois gols de diferença para se classificar. O Anápolis precisava da vitória e foi para cima, vencendo no tempo regulamentar por 3 a 0. Nas penalidades, o grande destaque da disputa foi Weide, goleiro merengue, que defendeu três cobranças e garantiu sua equipe na próxima fase.
O arqueiro foi do inferno ao céu durante a partida. Ele foi alvo de críticas da torcida em relação ao se desempenho no segundo gol da equipe. Para Weide, não houve falha no lance. “Não vejo como infelicidade minha no lance porque nós treinamos essa jogada, e os erros só acontecem diante de quem está dentro de campo”, disparou o goleiro.

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A vantagem do Real Noroeste era confortável. O Anápolis precisava fazer uma partida irretocável para reverter o placar; e quase conseguiu acabar com o sonho do acesso. Para Weide, não se pode errar no mata-mata da Série D devido à qualidade dos adversários: “Tenho certeza que esses erros não vão se repetir no próximo jogo. Vamos conseguir fazer uma boa partida e sair com a classificação”.
Essa é a primeira vez na história que o Espírito Santo possui dois representantes nas oitavas de final da Série D (o Nova Venécia também se classificou, diante do Brasiliense). Segundo apuração do jornalista Vinícius Antunes, das 24 vezes em que um Estado avançou com pelo menos dois times para as oitavas, em 15 oportunidades um deles avançou, totalizando um aproveitamento de 62,5%.
Weide afirma que o Real irá trabalhar com humildade para enfrentar o Caxias, e exalta o adversário. “É uma equipe qualificada, com o mesmo objetivo que a gente. Vai avançar quem errar menos, então nosso grupo está focado para não errar nas próximas partidas”.

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