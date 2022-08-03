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Maturidade

Tranquilidade em jogo difícil dá confiança ao Nova Venécia para a Série D

Mesmo sendo uma equipe jovem, frieza para superar desafio complicado impressiona na equipe veneciana
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

03 ago 2022 às 18:13

Publicado em 03 de Agosto de 2022 às 18:13

Max Miller é um dos pilares da zaga do Nova Venécia
Max Miller é um dos pilares da zaga do Nova Venécia Crédito: Thiago Félix/Nova Venécia FC
Sábado (6) tem oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série D. Nova Venécia e Portuguesa-RJ se enfrentam no Rio de Janeiro pelo jogo de ida da eliminatória. O Leão do Norte tinha uma difícil missão de superar o dono da segunda melhor campanha da competição: o Brasiliense. No jogo de ida, uma vitória surpreendente por 3 a 1. Na volta, após sair atrás do placar no segundo tempo, os capixabas conseguiram o empate que decretou a classificação.
O clube veneciano demonstrou muita maturidade e experiência, mesmo com poucos anos de vida, ao contrário do Real Noroeste, que por pouco não deixou a vaga escapar. Agora, o Nova Venécia chega com moral para enfrentar o adversário carioca, que não tem uma campanha tão boa quanto o Brasiliense, mas que vem de boas trajetórias no Estadual e na Copa do Brasil.
Um dos fatores que ajudou o Leão a conseguir a classificação foi a boa atuação de sua defesa, que segurou a pressão adversária e não deixou a vantagem de dois gols se desfazer. Pilar da zaga veneciana, Max Miller falou sobre a partida e destacou a maturidade da equipe. “Sabíamos que eles viriam para cima pra tentar reverter o placar, mas nosso time apesar de ser novo já vivenciamos momentos como esse de pressão em jogos assim, então sabíamos como levar a partida”, analisou o zagueiro.

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A primeira etapa foi tranquila, terminando empatada por 0 a 0. No segundo tempo, um susto: Hernane Brocador (ex-Flamengo) abriu o placar para o Brasiliense em cobrança de pênalti. Max contou que o gol mexeu um pouco com a equipe. “Não assustou (o gol deles), mas creio que deixou nosso time mais alerta na partida para não cometermos erros e buscarmos o gol. Fomos felizes e conseguimos fazer o gol em um momento importante da partida”.
Agora, o Nova Venécia tem uma campanha histórica na competição. O clube, que tem menos de dois anos de idade, já tem em seu currículo uma classificação para as oitavas de final, feito que muitos clubes capixabas ainda não alcançaram. Max conta que é uma sensação indescritível viver esse momento da carreira. “É gratificante porque além de ser um ganho pra nossa carreira, ficaremos marcados na história do clube e também de todo um estado, então fico muito feliz com esse feito até então”, declarou.
O jogador do time capixaba analisou a Portuguesa, adversário nas oitavas de final. “Sabemos que serão dois grandes jogos, a equipe deles é muito qualificada e não chegaram aqui à toa também, vamos respeitá-los, mas vamos buscar a vitória sempre e passar de fase.

PRÓXIMO DESAFIO

O Nova Venécia agora encara a Portuguesa-RJ, pelas oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série D. O jogo de ida é no Sábado (6) às 15h, no estádio Luso-Brasileiro. Já a volta é em solo capixaba. O jogo acontece no Zenor Pedrosa, no Domingo (14), também às 15h. Em caso de igualdade no placar agregado, a decisão da vaga será nos pênaltis.

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